Ipotesi farmacia e distaccamento degli uffici Comunali nel quartiere

JESI - Martedì scorso si è svolto un incontro a Minonna tra l’Amministrazione comunale e il Comitato di quartiere sul tema del ponte San Carlo. Presenti il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, il vice Samuele Animali, le assessore Conchita Mammoli con delega alla partecipazione e Valeria Melappioni ai lavori pubblici. Si è trattato di un incontro preliminare allo scopo di valutare quali possano essere le soluzioni per attenuare i disagi dei residenti nel corso dei lavori.

Gli uffici comunali hanno infatti svolto un’analisi sulla popolazione residente a Minonna per capire che tipo di servizi fornire e quali bisogni palesa il quartiere. In particolare, è stata rilevata una consistente porzione di residenti anziani. Sulla base di questi dati e a seguito del confronto, l’Amministrazione sta vagliando alcune ipotesi per limitare i disagi al quartiere. Tra queste un dispensario farmaceutico, di cui il quartiere è sprovvisto; l’istituzione di un distaccamento del Comune di Jesi per il disbrigo di alcune pratiche; l'utilità ed i costi connessi all'eventuale realizzazione di un attraversamento temporaneo, attualmente in studio con i tecnici competenti; l’organizzazione di un servizio di bus navetta. Essendo i lavori del San Carlo una questione che coinvolge in primis i residenti della zona e delle frazioni limitrofe, ma di influenza su tutta la città, l’Amministrazione comunale ha già programmato per il prossimo 24 ottobre un incontro aperto per fare il punto della situazione.