Alluvione, linea telefonica dedicata per chiedere lo smaltimento del fango

SENIGALLIA - Da martedì 11 ottobre, sarà attiva una linea dedicata per richiedere lo smaltimento del fango al numero +393395817113- Linea attiva dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00. Martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.

Il Comune specifica che, sempre da martedì 11 ottobre, torna in funzione la raccolta rifiuti nella zona rossa secondo il tradizionale calendario. Saranno riaperti i Centri Ambiente dove recarsi per lo smaltimento dei rifiuti speciali. Sarà riattivato il servizio di ritiro domiciliare gratuito per gli ingombranti, previa prenotazione telefonica al numero verde dedicato 800.277.999