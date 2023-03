La famiglia Traversa festeggia i 50 anni di attività: al ristorante e albergo "La Perla" festa aperta a tutti

CAMERANO - Fondata da Ferdinando Traversa nel 1973 e rinnovata nel 2013, l’attività oggi nota come ‘La Perla Ristorante e Albergo’ è stata una delle prime strutture commerciali della Riviera del Conero. E questa domenica festeggia il mezzo secolo di attività in Via della Direttissima del Conero, 1/3 a Camerano.

«Con orgoglio ed emozione siamo arrivati a festeggiare i nostri primi cinquant’anni – esordisce Ivo Traversa, che oggi gestisce ‘La Perla’ insieme al figlio Mattia – Per celebrare al meglio questo importante traguardo, desideriamo di cuore estendere l’invito alla festa a tutti i nostri clienti, ringraziandoli per la fiducia che ripone in noi da ormai tre generazioni». Per domenica 2 aprile la Famiglia Traversa ha in programma una festa a partire dalle 17 con musica, buffet aperto a tutti e intrattenimento, mentre per il gran finale sono attesi alle 20:30 imperdibili giochi pirotecnici.

«Quando mio padre aveva aperto ormai mezzo secolo fa non era stato creduto dalla maggior parte delle persone, – commenta Ivo Traversa – ma oggi sono in molti a dargli ragione per lungimiranza e capacità imprenditoriale. Ci ha lasciato nel 1984 ed avevo solo 20 anni quando ho rilevato l’attività. Poi nel 2013 abbiamo istituto il ristorante e albergo ‘La Perla’, rinnovandola ulteriormente nel 2020». Con il recente restyling, il locale dal punto di vista della ristorazione si è dato un nuovo volto, quello della cucina contemporanea attenta alle tradizioni, proponendo piatti ricercati e pizza, oltre al menù di pesce tipico della riviera adriatica, con un occhio attento per gli amanti della carne e della cucina vegetariana. Spazio anche agli aperitivi, con una nuova area dedicata all’happy hour inaugurata solo pochi mesi fa, rendendo ancora più esclusiva la proposta culinaria. Grazie alla posizione logistica particolarmente favorevole con la limitrofa uscita autostradale Ancona Sud, ‘La Perla’ insiste in un’area che presto si potenzierà ulteriormente grazie alla realizzazione del futuro Ospedale Inrca. L'evento del cinquantennale di ‘La Perla’ in programma per domenica è a libera partecipazione.