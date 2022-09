I falconaresi al voto per le Politiche: 146 alle urne per la prima volta. Tutto quello che c'è da sapere

FALCONARA - Sono 19.869 (10.327 donne e 9.542 uomini) gli elettori residenti a Falconara che domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23, potranno presentarsi alle urne per il rinnovo di Camera e Senato. Quest’anno anche i maggiorenni potranno votare per entrambi i rami del Parlamento, dopo la modifica apportata all'articolo 58, comma 1, della Costituzione dalla legge costituzionale 1 del 18 ottobre 2021, che ha soppresso il preesistente limite minimo dei 25 anni di età per l’elezione dei senatori. Al voto ci saranno 146 giovani che hanno appena compiuto 18 anni, 66 ragazze e 80 ragazzi.

Il Comune di Falconara ricorda che, in occasione delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, le 27 sezioni elettorali del territorio saranno aperte dalle 7 alle 23. Da venerdì 23 settembre l'ufficio elettorale osserverà un orario straordinario per rispondere a qualsiasi esigenza degli elettori, come il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati: venerdì e sabato i cittadini potranno rivolgersi agli uffici di via Roma dalle 9 alle 18, domenica dalle 7 alle 23, in concomitanza con l’apertura dei seggi.

Si raccomanda inoltre di fare attenzione allo spostamento di alcuni seggi: quelli che erano situati nella scuola Leopardi di via Leopardi e nella scuola Giulio Cesare di via della Repubblica sono stati spostati nel plesso Gesù Bambino, in via XX Settembre 12, all’altezza dell’incrocio con via Buozzi. I seggi che un tempo si trovavano nella scuola Marconi (Villaggio Unrra) sono stati invece trasferiti al Palasport Badiali di via dello Stadio. Gli altri seggi sono alla scuola Dante Alighieri di via Baluffi, alla Zambelli di via Zambelli, alla Montessori di via Veneto a Castelferretti, alla Aldo Moro di via Palombina Vecchia, alla Ferraris di via Speri.

Per gli elettori che hanno difficoltà motorie sono state allestite sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche o che, con strutture appositamente predisposte, saranno accessibili con sedia a ruote, presenti in ogni sede.

E’ attivo anche un servizio di trasporto gratuito per elettori non deambulanti: per attivarlo ci si può rivolgere all’ufficio elettorale di via Roma 2 oppure telefonare ai numeri 0719177623 o 0719177622, possibilmente entro le 18 di sabato 24 settembre. E’ infine possibile richiedere di votare a casa in caso di trattamento domiciliare o di isolamento per Covid 19, inviando la richiesta con allegati copia di documento di identità e un certificato medio (rilasciato da un funzionario designato dai competenti organi dell’Asur in data non anteriore all’11 settembre), all’indirizzo protocollo@comune.falconara- marittima.an.it. In alternativa si possono contattare i numeri già indicati.Per tutte le informazioni si può consultare la homepage del Comune di Falconara, che ha dedicato un’intera sezione alle prossime elezioni.