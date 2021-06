Falconara estate 2021, grandi novità nel cartellone degli spettacoli in programma

Torna il cinema al Tapioca, la Festa della famiglia a Castelferretti, lo spettacolo comico del duo Adalgisa-Rana, mentre la Corte del Castello si conferma palcoscenico della stagione teatrale, grazie al contributo delle associazioni falconaresi. Parte il 19 giugno il cartellone ‘Falconara Estate 2021’, ricco di appuntamenti tra tradizione e novità. Per ogni serata è obbligatoria la prenotazione, attraverso il sito istituzionale del Comune, in modo da garantire il rispetto delle norme contro la diffusione del contagio. Il portale per le prenotazioni sarà attivo a partire da martedì 15 giugno.

«Abbiamo affrontato un grande sforzo organizzativo – dice il sindaco Stefania Signorini, con delega alla Cultura – per fare in modo che il bisogno di cultura e intrattenimento fosse compatibile con le norme per il contenimento del contagio. Voglio ringraziare le associazioni del territorio che ci hanno permesso di proporre spettacoli per tutti i gusti, nonostante le limitazioni imposte dal distanziamento. Le proposte di ‘Falconara estate’ spaziano dal teatro agli incontri culturali, dalla musica al cinema e coinvolgono diversi quartieri, un’offerta che saprà coinvolgere il pubblico garantendo sempre la sicurezza».

Una delle principali conferme è il teatro alla Corte del Castello, con una stagione che prenderà il via proprio il 19 giugno con il concerto dal titolo ‘Tutto cangia, il ciel s’abbella’, messo in scena dall’associazione Insieme all’Opera con il contributo della pianista Martina Giordani (prevendite al Centro Pergoli dal 17 al 19 giugno). La stagione teatrale proseguirà fino al 29 agosto: sul palco del Castello di Falconara Alta saliranno gli artisti delle associazioni Koinè Aps, Iride, Art Dream Musical, Sorrisi e Musica, Opora, Skenexodia, Teatro delle Temperie, oltre agli allievi delle scuole di musica Federico Marini e Vincent Persichetti e quelli della scuola di ballo Ma.Mo. Dance.

Tra gli appuntamenti inediti, invece, quello del 23 agosto con gli esperti dell’Associazione marchigiana astrofili, che terranno lezioni di astronomia dal punto più alto di Falconara: la sommità della collina di Barcaglione, all’altezza dello zoo falconarese. Un’altra novità è la versione notturna degli itinerari estivi: il 23 giugno, notte di San Giovanni, l’appuntamento è alle 20.30 in piazza Carducci per conoscere il borgo di Falconara Alta e raccogliere le erbe di San Giovanni insieme all’associazione Cicconofri, mentre il 28 luglio alla stessa ora ci si incontrerà davanti alla chiesa di Santa Maria della Misericordia di Castelferretti, per una visita guidata a uno degli edifici più suggestivi di Falconara. A seguire, in via del tutto eccezionale, la chiesetta ospiterà un appuntamento della rassegna Incontri d’estate dal titolo ‘Il viaggio di Dante’. Gli altri itinerari estivi rispetteranno l’orario pomeridiano e proseguiranno fino al 4 settembre tra Rocca Priora, Palazzo Bianchi e l’archivio storico della provincia francescana e picena.

Anche per l’estate 2021 torneranno gli appuntamenti che hanno riscosso tanto successo l’anno scorso: lo spettacolo comico con Adalgisa Palpacelli e Rana (il 19 e 20 agosto alla Corte del Castello), il talent show X-Falco (la finale si svolgerà il 26 agosto al Parco Kennedy) e il cinema all’aperto, con appuntamenti all’ex arena Tapioca (il 6 luglio e il 3 agosto) e in piazza Libertà, a Castelferretti (il 13 luglio e il 17 agosto). Sempre a Castelferretti tornerà nella prima metà di luglio la Festa della Famiglia, arrivata alla 38esima edizione. Un altro appuntamento con la tradizione è quello con la Festa del mare, che si svolgerà l’8 agosto.

Confermate, infine, le rassegne culturali Incontri d’estate e Sapere d’estate, che si svolgeranno in piazza del Municipio in collaborazione con Ankon Cultura, Ankon Nostra, Cecilia Cozzi e Davide Bartolucci. La prima rassegna si focalizzerà sull’opera di Dante per celebrare i 700 anni dalla morte del Poeta e sulla figura del falconarese Piero Pergoli. Note d’estate, sempre in piazza del Municipio, tornerà con tre appuntamenti il 29 giugno, il 24 agosto e il 3 settembre, cui si aggiunge il concerto del 20 luglio alla Corte del Castello.