Falconara, al via la posa del semaforo di Fiumesino per l'attraversamento in sicurezza della SS16

FALCONARA MARITTIMA – Sono partiti nella mattinata di oggi i lavori per la realizzazione del nuovo attraversamento protetto lungo la Statale Adriatica, in corrispondenza dell’abitato di Fiumesino. Un intervento atteso da tempo, tanto che in mattinata il sindaco Stefania Signorini ha voluto fare un sopralluogo. Era già presente l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti, che ha seguito passo per passo i lavori. Sul posto anche i consiglieri Ivano Astolfi e Stefano Veronese. Il cantiere ha comportato rallentamenti lungo la strada, ma non è stato necessario istituire il senso unico alternato.

Gli operai hanno eseguito gli scavi per la posa del cavo che dovrà alimentare un semaforo a chiamata, dotato anche di conto alla rovescia, in modo da consentire ai pedoni di attraversare la strada in sicurezza, in una zona dove sono stati registrati incidenti anche mortali. Ora sarà necessario attendere un paio di settimane che il terreno si assesti prima di realizzare il nuovo asfalto, installare il guardrail e lo stesso semaforo e tracciare la segnaletica orizzontale.

Per la realizzazione del nuovo attraversamento, che sarà a servizio delle due fermate dell’autobus in entrambi i sensi di marcia, il sindaco si è impegnato in prima persona, specie dopo la morte di Fatma Ben Frej, la mamma travolta da un’auto mentre tornava a casa dalla spesa insieme alla figlia nel gennaio 2022. Si è aperto un confronto serrato tra l’amministrazione comunale e i vertici dell’Anas, proprietaria della strada, che in passato nonostante le richieste non aveva mai autorizzato semafori né attraversamenti in sicurezza.

«Oggi finalmente si compie un importante passo avanti per la realizzazione dell’attraversamento protetto – dice il sindaco Stefania Signorini – necessario in una zona in cui si fermano i mezzi pubblici, che per molti abitanti di Fiumesino sono l’unico mezzo di trasporto. Proprio per questo il progetto predisposto dal Comune ha previsto l’installazione di una nuova pensilina per la fermata del bus sul lato in direzione sud. Il percorso pedonale sarà anche illuminato».

I lavori erano partiti a gennaio 2023, dopo un lungo confronto tra il Comune di Falconara e i dirigenti di Anas sul progetto redatto dal Comune. Durante la realizzazione sono però emerse alcune complicazioni, legate in particolare alla presenza di infrastrutture sotterranee per l’energia elettrica e per le telecomunicazioni. A rallentare l’iter, anche la necessità di attendere le autorizzazioni del Ministero dell’Ambiente, dato che l’area in cui ricade l’attraversamento rientra nel Sin, il sito inquinato di interesse nazionale di Falconara.

Il progetto ha comportato un investimento a carico del Comune di 42mila euro, in cui rientrano i 6.415 necessari per acquisire un’area privata in corrispondenza dell’ex hotel Internazionale e i costi di registrazione. Per realizzare la nuova fermata dell’autobus e installare la pensilina sono stati utilizzati anche i finanziamenti regionali per il miglioramento del trasporto pubblico locale. Oltre alle aree per realizzare la nuova fermata e l’approdo dell’attraversamento, è stata ottenuta la disponibilità all’acquisizione da parte del Comune di un frustolo di terreno per creare un percorso pedonale che colleghi la fermata dell’autobus a via Fiumesino e all’abitato del quartiere.