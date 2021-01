Screening al Palabadiali, ancora posti disponibili: anche il sindaco tra i prenotati

FALCONARA - Ci sono ancora posti disponibili per partecipare allo screening gratuito Covid-19 che prenderà il via domani, 20 gennaio, al palasport Badiali di via dello Stadio, rivolto ai residenti di Falconara, Camerata Picena, Chiaravalle, Montemarciano e Monte San Vito. Nella prima mattinata di oggi, mercoledì 19 gennaio, erano già oltre 5.600 le persone prenotate, ma l’Asur ha messo a disposizione 7.440 posti in totale ed è possibile iscriversi fino all’ultimo giorno di screening di venerdì 22: il call center sarà attivo fino alle 13, mentre le prenotazioni online potranno essere effettuate fino alla fascia oraria delle 16.30 (quella dalle 17.30 alle 18.30 è già esaurita). La prenotazione online può essere effettuata attraverso il link https://book.timify.com/? accountId= 5ffe9caa20714c1087f17387& hideCloseButton=true, per quella telefonica sono disponibili i numeri 0719177208, 0719177452 e 071912456 dalle 9 alle 17 (dalle 9 alle 13, come già visto, nella giornata di venerdì). Anche il sindaco Stefania Signorini ha prenotato online il primo posto disponibile nelle giornata di domani.

Gli iscritti allo screening potranno parcheggiare nell’area di sosta limitrofa al PalaBadiali e altri posti sono disponibili lungo via dello Stadio, dove saranno presenti gli agenti di polizia locale e i volontari di protezione civile pronti a fornire tutte le indicazioni necessarie. Le persone con difficoltà motorie avranno un’area di sosta riservata, tra il palasport e i campi da tennis, a pochi passi dall’ingresso. Lo screening, nell’ambito della campagna regionale ‘Marche Sicure’, è stato organizzato dalla Regione Marche con la collaborazione dell’Asur, della Protezione civile regionale e del Comune di Falconara, con il supporto del gruppo comunale di Protezione civile, grazie alla disponibilità delle società sportive che gestiscono il PalaBadiali.

Chi fosse impossibilitato a presentarsi dopo aver prenotato dovrà annullare la prenotazione: potrà farlo attraverso la piattaforma online (se la prenotazione è stata fatta con questo canale) o telefonicamente agli stessi numeri attivati per prenotare. I tamponi saranno effettuati al PalaBadiali mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 gennaio, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Si tratta del tampone nasofaringeo rapido, su base volontaria, che sarà eseguito gratuitamente da personale sanitario. Il tampone non è obbligatorio, ma consigliato per contrastare il diffondersi dell’epidemia. Ci si dovrà presentare al Palasport Badiali con la tessera sanitaria, un documento di identità e il modello di richiesta del test già compilato, che si può scaricare dal sito istituzionale del Comune di Falconara (il link è https://www.comune.falconara- marittima.an.it/moduli/output_ immagine.php?id=7221). Sarà obbligatorio indossare la mascherina. I minorenni dovranno essere accompagnati.