Piove e l'acqua entra dalle finestre: palestra della scuola allagata

FALCONARA- Piove, l’acqua entra dalle finestre e cade a cascata sul pavimento: allagata la palestra del Liceo Cambi a Falconara Marittima. La pioggia caduta abbondantemente dal tardo pomeriggio di ieri non ha risparmiato una delle palestre dell’edificio scolastico di via Santorre di Santarosa. Un video pubblicato nel gruppo Facebook “La sai l’ultima a Falconara Marittima?” riprende tutta la scena. Sotto al post molti commentano puntando il dito contro l’operato dell’amministrazione comunale. La risposta del sindaco Stefania Signorini, nonché dirigente scolastica dell’IIS Cambi Serrani, non è tardata ad arrivare. «Vorrei precisare che l'edificio del Cambi Serrani, in questo caso la palestra, non è di proprietà del Comune, ma della Provincia- spiega il primo cittadino-. Sono stati recentemente effettuati da tecnici incaricati dalla Provincia interventi per verificare la vulnerabilità sismica che potrebbero aver creato questa situazione. Ovviamente se ne occuperà la Provincia come in tutte le altre situazioni che riguardano gli immobili di loro proprietà, nel caso specifico scuole superiori, di cui sono proprietari».

Questa mattina immediato l’intervento dei tecnici inviati dalla Provincia e domani torneranno nuovamente per fare delle verifiche sul tetto. L’acqua entrata in palestra ha sollevato la pavimentazione e per alcuni giorni, finché non verrà sistemata, gli studenti non potranno utilizzarla. La buona notizia è che le criticità riscontrate verranno presto risolte in quanto la Provincia ha ottenuto uno stanziamento di 800mila euro, fondi Pnrr, per il completo rifacimento delle due palestre del Cambi. I lavori potrebbero partire entro l’estate. «La nostra scuola è l'unico Istituto della Provincia ad avere ben 3 palestre (due al Liceo Cambi e una all’ITE Serrani ndr), un campetto da calcetto completamente riqualificato e un percorso vita tra le due scuole- dichiara la dirigente scolastica Stefania Signorini-. Abbiamo strutture sportive che nessuna altra scuola della provincia ha. Proprio per questo abbiamo ottenuto il Liceo Sportivo, siamo stati i primi della provincia, e dal prossimo anno partirà al Serrani un nuovo corso: “Sport e Turismo. Manager e Organizzatore di Eventi”».