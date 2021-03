Luxwing sceglie l'aeroporto marchigiano: operativo il jet per imprenditori

Si tratta di un mezzo molto utile e veloce per chi si deve spostare in fretta, in sicurezza e senza fare file in aeroporto

La compagnia aerea Luxwing,

specializzata nele nel, sceglie l'aeroporto delle Marche per una nuova base operativa al servizio del medio Adriatico.Il nuovo jet Embraer Phenom 100 è un velocissimo bireattore operato dalla compagnia aerea Luxwing e promosso nel medio adriatico da Eagles Aviation, scuola di volo e broker aeronautico di Fano.

«Trasporta principalmente imprenditori e professionisti - si legge nella nota - che hanno bisogno di muoversi in fretta e nella massima sicurezza, ma le prospettive di crescita per questo modello di business sono molto interessanti, anche per il settore turistico. La pandemia, ha colpito in maniera particolarmente dura l’aviazione in generale e le compagnie aeree in particolare; per la maggior parte, i vettori sono in difficoltà, sia per i limiti agli spostamenti imposti dalle misure sanitarie sia per l’inquietudine psicologica che impedisce ai passeggeri di salire a cuor leggero su un aereo di linea affollato; queste condizioni, hanno dato una forte spinta alla domanda di voli privati e hanno avvicinato a questo genere di servizi anche chi, in era pre-covid, non avrebbe pensato di muoversi con i jet di aviazione generale; per i passeggeri in partenza da Falconara, i voli saranno erogati da Luxwing a tariffe dedicate».

Il jet è già operativo, ha volato da Ancona a Roma, Milano, in Spagna, Francia, in Svizzera e nei Balcani. Si tratta di un mezzo molto utile e veloce (750 chilometri orari) per chi si deve spostare in fretta, in sicurezza e senza fare file in aeroporto.

«Luxwing - prosegue la nota - ha individuato nella Marche l’epicentro di un’areapronte a ripartire, che potranno beneficiare di tariffe dedicate. Luxwing ha un’esperienza ultra ventennale nel settore della business aviation e annovera tra i suoi clienti personalità di spicco».

Gallery