Lavori in via Marconi, come cambia la viabilità

FALCONARA- Partiranno lunedì 27 marzo i lavori di asfaltatura di via Marconi nel tratto compreso tra la rotatoria del Conad Superstore e lo svincolo della Variante, all’innesto con via Baldelli. Salvo sospensioni dovute al maltempo, i lavori si concluderanno venerdì 31 marzo. Per tutta la durata del cantiere la viabilità subirà della modifiche infatti la circolazione sarà a senso unico alternato e sarà inoltre vietata la sosta su entrambi i lati della strada. I divieti saranno in vigore dalle 8 alle 18, mentre nelle ore serali e notturne (dalle 18 alle 8) sarà ripristinato il doppio senso di marcia. «I lavori permetteranno di risanare il manto stradale nel tratto più compromesso, dove è più urgente un intervento di manutenzione straordinaria- informa il Comune di Falconara-. A tutti gli automobilisti che non devono fermarsi a Castelferretti o a Case Unrra, per evitare imbottigliamenti, è consigliato di percorrere strade alternative: via Clementina, che collega la costa a Chiaravalle oppure la Statale 76 da imboccare prima dell’ingresso a Castelferretti (per chi dall’entroterra deve raggiungere la costa) o dalla Statale 16 (per coloro che dalla costa sono diretti verso la Vallesina). Un altro percorso possibile da via Marconi per chi per chi proviene da Castelferretti è di imboccare via La Costa (prima dell’inizio del cantiere) per raggiungere Falconara Alta e da qui raggiungere Palombina Vecchia e scendere in via Flaminia. Chi viene dalla costa ed è diretto a Castelferretti può seguire il percorso inverso. Le direzioni consigliate saranno indicate nella segnaletica in corrispondenza dei principali incroci e snodi viari».