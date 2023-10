Una targa all'impegno ed al senso civico: Falconara Libertas premia Raimondo Di Sarno

FALCONARA MARITTIMA - Falconara Libertas, nella persona del suo leader, Anna Grasso, con i suoi più stretti collaboratori, ha fatto quest'oggi visita a Raimondo Di Sarno del quartiere Fiumesino per omaggiarlo, con una targa, per il suo impegno di cittadino falconarese. Per decenni, Raimondo ha dedicato tempo, dedizione, amore e cura, al suo quartiere, innaffiando piante, raccogliendo rifiuti, pitturando e svolgendo molte altre attività. Una persona che ha messo il suo “cuore” e speso il suo tempo libero per il quartiere ed a disposizione di esso, facendo del decoro e della convivenza un proprio credo senza chiedere e pretendere mai nulla.

«Il messaggio che Raimondo ci trasmette attraverso il suo “fare” è immenso – spiega Anna Grasso – e noi di Falconara Libertas, vogliamo sottolinearlo e ringraziarlo con questa targa ricordo, con l'auspicio che ognuno di noi, nel proprio piccolo e nel quotidiano, con piccoli gesti, possa contribuire a stare bene e vivere meglio, a Fiumesino come altrove, educandoci ad un alto senso civico e di appartenenza».