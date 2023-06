Falconara Libertas dona una pedana per gli atleti dell'hokey in carrozzina elettrica

FALCONARA- «È bastato un piccolo gesto per dare la " libertà" a chi non ne ha». Falconara Libertas ieri pomeriggio ha donato una rampa mobile alla A.S.D Dolphins Ancona H.C Squadra Di Hockey in carrozzina elettrica, presso il Pala Liuti Di Castelferretti. A consegnarla ieri pomeriggio la leader di Falconara Libertas, Anna Grasso, insieme agli altri due esponenti Matteo Marinacci e Adriana Lazar. «Da anni un semplice gradino ha di fatto limitato la libertà di movimento di questi formidabili ragazzi. Le barriere architettoniche sono, purtroppo, numericamente elevate nella nostra cittadina. Di questo si può e si deve prendere atto- dichiara Anna Grasso-. Un grande problema che Falconara Libertas denuncia da tempo. Chi vive su una “carrozzina” è costretto a subire molte difficoltà. Noi, con un semplice gesto, abbiamo dimostrato sensibilità verso chi è stato meno "fortunato". Un gesto che può ridare speranza e libertà».