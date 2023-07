Una carrozzina per poter andare al mare, il dono di Falconara Libertas ai ragazzi del "Centro Si"

FALCONARA- Il movimento politico Falconara Libertas ha donato una carrozzina per il mare ai ragazzi del “Centro Si” di Falconara. «Quante volte ci siamo immersi nel mare di Falconara ed "assaporare" un senso liberatorio? E già, è la sensazione che i ragazzi del "Centro Si " di Falconara da oggi potranno vivere- dichiara la leader Anna Grasso-. Non più costretti dalla loro invalidità a restare fermi a guardare un mare che è lì e li aspetta, ma la gioia, nonostante la loro disabilità permanente, di godere della bellezza del mare di Falconara. Tutto questo è stato possibile attraverso un dispositivo specifico, carrozzina per il mare, con cui questi fantastici ragazzi potranno fare tutti i bagni che vorranno». Falconara Libertas rimarca che purtroppo, né il "Centro Si" né le aree della spiaggia in cui i ragazzi vengono ospitati sono attrezzati con questi dispositivi, ma da oggi le cose cambieranno, per loro solo mare e libertà di andare in acqua. Noi crediamo che l'inclusività debba soppiantare l'emarginazione, non si può e non si deve permettere a nessuno di escludere dalla vita sociale coloro che sono stati meno fortunati. Noi crediamo che l "inclusione" nel nostro vissuto non debba essere solo un concetto astratto, ma una pratica costante finalizzata a migliorare la qualità della vita di molte persone».