Falconara Estate 2024 si presenta: dai fuochi d'artificio alle fontane danzanti, fino a "Ballando sotto le stelle"

FALCONARA MARITTIMA – Scalda i motori ‘Falconara Estate 2024’, il cartellone estivo del Comune di Falconara. Le manifestazioni si snoderanno tra la spiaggia, il parco Kennedy, il Borgo di Falconara Alta e le principali piazze di Falconara, Rocca Mare e Castelferretti, tra nuovi eventi e spettacoli collaudati.

«Tra le conferme del cartellone – ha evidenziato il sindaco Stefania Signorini durante la conferenza stampa di presentazione di questa mattina – la Notte bianca dei desideri con le fontane danzanti nella serata del 26 luglio. Torneranno anche gli altri appuntamenti molto attesi come i fuochi d’artificio di Ferragosto. So quanto Falconara e i falconaresi siano legati a questi appuntamenti, che rappresentano la tradizione della nostra estate e sono il risultato di uno sforzo congiunto: da un lato quello del Comune, dall’altro quello delle associazioni».

«Gli appuntamenti di Falconara Estate – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Marco Giacanella – si affiancano alla programmazione della Corte del Castello, con associazioni musicali, teatrali e culturali che hanno unito le forze per proporre un calendario ricco di iniziative. Ringrazio le tante realtà del territorio che ogni anno collaborano con il Comune per offrire spettacoli e iniziative per tutta l’estate». Per tutta l’estate, inoltre, sono confermati gli appuntamenti a Rocca Mare con il ballo (il sabato) e la commedia (la domenica). Così come è confermato il concerto della corale Pierbattista da Falconara il 5 luglio nei locali della Biblioteca Francescana.

Sabato 6 luglio alle 21 in piazza Mazzini torna uno spettacolo sempre apprezzato: ‘Ballando sotto le stelle di Falconara’, della scuola di ballo Ma.Mo. Dance. Ospite della serata Ramon, stella della danza classica, direttamente da Amici di Maria De Filippi, tra i top 12 a livello mondiale e ora ballerino del Teatro dell’Opera di Roma. Lo spettacolo della Ma.Mo. Dance sarà preceduto sabato 29 giugno dal concerto della scuola Persichetti. Sempre piazza Mazzini ospiterà tre appuntamenti dedicati alle band e ai cantanti più amati: il 21 luglio si esibiranno i The King’s Head con un Tributo ai Queen, il 13 agosto a salire sul palco sarà il gruppo Il Giardino dei semplici, mentre il 18 agosto torneranno i The King’s Head con un tributo agli 883.

Non mancherà un appuntamento con lo street food, che nelle passate edizioni è stato molto apprezzato: gli stand animeranno piazza Mazzini dal 19 al 21 luglio. Dal 21 al 28 luglio sarà protagonista il centro storico di Castelferretti grazie alla Festa della famiglia, che trascorrerà tra giochi, dibattiti, intrattenimento e gastronomia, per passare insieme l’intera serata. Si aprirà domenica 21 con la sfilata in abiti d’epoca e si concluderà domenica 28 con la grande cena in piazza. Sabato 27 tornerà anche il Palio dei Ronchi, la disfida in costume medievale che da decenni rappresenta una delle attrazioni più particolari della storica festa.

Ad agosto uno dei primi appuntamenti è invece a Falconara Alta, un altro borgo medievale, dove nella notte di San Lorenzo i residenti, con la collaborazione del Comune, organizzano la cena sotto le stelle, con i tavoli allestiti in via Baluffi. Subito dopo l’appuntamento immancabile è con la Festa del Mare, che si aprirà l’11 agosto con il tradizionale corteo delle barche cui partecipano le marinerie e le associazioni sportive di Falconara: la madonnina dei pescatori sarà portata in processione lungo la costa da Rocca Mare alla spiaggia libera di Palombina Vecchia, dove sarà celebrata la messa, per poi tornare in serata alla Rocca, dove la processione via terra si concluderà con le celebrazioni religiose. La festa del mare si concluderà nella notte di Ferragosto, quando tornerà lo spettacolo pirotecnico, un’attrazione per tutta la costa a nord di Ancona.

A fine estate, dal 19 e al 25 agosto, gli eventi tornano ad animare Castelferretti, dove la Castelfrettese organizzerà la Festa dei ragazzi, arrivata alla 34esima edizione e la Procastelferretti l’annuale Fiera Franca il 29 agosto. Si chiude il 30 agosto con un evento inedito che avrà come scenario uno dei parchi principali di Falconara: il parco Kennedy, dove si svolgerà il Festival sotto il Conero.