Completati i lavori in via VIII Marzo, in arrivo nuovi posti auto lungo la strada

FALCONARA- Sono in fase di completamento i lavori di asfaltatura di via VIII Marzo, dove è stato rifatto il manto stradale per l’intera lunghezza, dall’incrocio con via Pergoli fino a quello con via La Costa. La riqualificazione della via sarà completata nei prossimi giorni con la segnaletica stradale orizzontale, che permetterà di realizzare nuovi parcheggi lungo la strada, sul lato a valle (Senigallia). Saranno terminati a breve anche i lavori di asfaltatura lungo via Conventino, nel tratto in cui si concentrano le abitazioni (dall’incrocio con via Fiumesino) e nel tratto che dalla chiesa di San Lorenzo arriva fino a via delle Caserme. Grazie a questi interventi tutta la strada viene riqualificata. «L’attenzione alle periferie – dice l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti – ha consentito di riqualificare le due strade principali di Fiumesino: dopo la posa della nuova condotta del gas metano è stata asfaltata tutta la via Fiumesino, dal ponte ciclopedonale fino all’innesto con la Statale 16. Con questa ultima asfaltatura viene bonificato il tratto di strada prospicente le abitazioni, che aveva urgente bisogno di intervento. Inoltre in base al programma delle opere pubbliche del 2023 è prevista l’asfaltatura della piazzetta dietro al Circolo Arci di Fiumesino».