Primo maggio "in compagnia" del cinghiale: avvistato tra le abitazioni e al parco

FALCONARA- Cinghiale avvistato a Falconara Marittima. Ieri pomeriggio intorno alle17 un ungulato è stato visto passare in via Trieste e alcuni cittadini, cellulari alla mano, hanno immortalato la scena. Il cinghiale si è poi diretto nel vicino Parco Kennedy e da lì è entrato al Parco Unicef sfruttando il cancello laterale, aperto e rotto, che li collega. Riuscito ad uscire l'animale è stato visto tra la vegetazione in zona Mezzacosta. Fortunatamente, data la pioggia, ieri pomeriggio i parchi non erano frequentati. Potrebbe trattarsi dello stesso cinghiale notato sabato notte nei pressi dello svincolo per Villanova, tra la SS16 e via Flaminia. Non è la prima volta che gli ungulati vengono avvistati a Falconara, solitamente però si trovano nelle campagne, questa volta invece l'animale si è spinto fino al centro abitato.