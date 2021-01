Restano accesi il cielo stellato e le luminarie del Centro Pergoli e del Castello di Castelferretti

Il cielo stellato di Piazza Mazzini resterà acceso fino al 14 febbraio, insieme all'illuminazione del Centro Pergoli e del castello di Castelferretti. Lo ha deciso la Giunta comunale di Falconara, forte dei tanti apprezzamenti ricevuti dalle luminarie del Natale 2020.

Il Comune ha infatti puntato sugli addobbi per vestire di luci la città e animare le principali piazze del territorio, data l'impossibilità di organizzare iniziative pubbliche e altri momenti di aggregazione. Le installazioni a tema strettamente natalizio saranno rimosse, ma verranno mantenute quelle capaci di creare un clima accogliente, con l'obiettivo di valorizzare due centri storici del territorio comunale. Lo scopo è anche quello di sostenere il commercio locale in un periodo particolarmente difficile a causa delle limitazioni per contenere il contagio. Tra l'altro il prossimo febbraio, data la situazione sanitaria altamente instabile, non sarà possibile organizzare iniziative carnevalesche per evitare assembramenti: prolungare l'accensione delle luminarie rappresenta un modo per mantenere un'atmosfera festosa fino alla domenica di Carnevale, che quest'anno coincide con la festa di San Valentino.