FALCONARA - Un incontro istituzionale per conoscersi, ma anche per individuare una nuova sede per la sezione falconarese della Capitaneria di porto, è quello che si è tenuto nella mattinata di oggi, martedì 18 giugno, al Castello di Falconara Alta, dove il sindaco Stefania Signorini ha ricevuto il nuovo direttore marittimo delle Marche e comandante della Capitaneria di porto di Ancona, l’ammiraglio ispettore Vincenzo Vitale.

L’ammiraglio Vitale, che era accompagnato dal comandante della stazione di Falconara Armando Passaretti, è arrivato ad Ancona nell’aprile scorso e oggi è stata l’occasione di un primo incontrato con il sindaco di Falconara. Tra gli argomenti affrontati c’è stato quello della nuova sede della ‘Seziomare’ della Capitaneria di porto, la sezione staccata che attualmente è temporaneamente chiusa per carenze di documenti dei locali occupati finora.

Il sindaco Signorini sta valutando diverse opzioni: ci sono locali già pronti, ma che sono di proprietà di altri enti e di cui è necessario chiedere la disponibilità, altri che saranno realizzati dal Comune nell’ambito della progettazione legata al Pnrr e che si troveranno in posizione ideale per la funzione di controllo del litorale e del traffico marittimo di Falconara, ma che saranno disponibili tra diversi mesi. «Quale che sia la soluzione che sarà trovata – è il commento del sindaco – la presenza di una sezione distaccata di Falconara della Capitaneria di porto è importantissima per il nostro territorio, sia per l’attività balneare durante l’estate, sia per il traffico marittimo generato dalla raffineria Api. Farò il possibile per individuare la migliore sistemazione».