Lotta al Covid, grandi risultati a Falconara: 141 le persone vaccinate

Nella tappa falconarese del camper itinerante delle vaccinazioni allestito dall’Asur sono state 141 le persone che si sono vaccinate. In Piazza Mazzini sono state allestite due postazioni con annessi percorsi obbligati per accedervi

E’ stata grande la risposta del territorio di Falconara all’iniziativa delle vaccinazioni in camper dell’Asur. Nella tappa falconarese di ieri, martedì 3 agosto, sono state 141 le persone che fin dalle 19 si sono messe in coda per la somministrazione del vaccino, svoltasi dalle 20 alle 23.45. Per accontentare il maggior numero possibile di cittadini i sanitari dell’Asur sono infatti rimasti in piazza Mazzini oltre l’orario prestabilito delle 23. All’organizzazione hanno collaborato i volontari del gruppo comunale di Protezione civile, quelli della Croce Gialla di Falconara, gli uffici comunali e la polizia locale, che hanno offerto supporto ai medici e al personale dell’azienda sanitaria.

In piazza Mazzini sono state allestite due postazioni per la somministrazione e sono stati creati percorsi obbligati per accedervi: attorno alle 21 si era già creato un grande serpentone di persone in attesa. Sono stati somministrati tutti i tipi di vaccino e l’accesso è stato garantito a tutte le fasce d’età, ossia dai 12 anni in su, sia ai residenti (prima e seconda dose, dose unica), sia ai turisti (solo seconda dose). Tanti i giovani e i giovanissimi che hanno aderito alla vaccinazione itinerante, cui si sono sottoposti anche cittadini residenti nei Comuni limitrofi o addirittura provenienti da fuori regione. L’iniziativa è stata lanciata dalla Regione Marche per sperimentare una nuova medicina di prossimità che si avvicina ai cittadini, obiettivo condiviso anche dal Comune di Falconara.

«E’ doveroso un ringraziamento ai volontari della nostra protezione civile e della Croce Gialla di Falconara – ha dichiarato il sindaco Stefania Signorini – oltre che al personale comunale e agli agenti della polizia locale. Tutti insieme hanno affiancato il personale Asur per garantire un’organizzazione perfetta, già collaudata con il centro vaccinale di via Leopardi. Un ringraziamento particolare va alle dottoresse e agli infermieri dell’azienda sanitaria. Ho potuto constatare l’ottimo funzionamento del servizio durante un sopralluogo in piazza Mazzini e mi ha fatto molto piacere la grande risposta dei cittadini. La nostra città ha dimostrato ancora una volta sensibilità verso tutte le iniziative volte a contrastare il diffondersi del contagio».