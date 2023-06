Teatro Estate 2023, si alza il sipario alla corte del Castello di Falconara

FALCONARA - Il Castello di Falconara Alta si anima con la nuova stagione teatrale 2023, che vedrà gli artisti locali salire sul palco per proporre commedie, concerti, esibizioni.

Sarà la commedia di William Shakespeare, sabato 24 giugno, ad aprire la rassegna Teatro Estate 2023, che animerà le sere estive fino al 25 agosto. Il primo spettacolo in cartellone è quello della Compagnia Teatrale Iride, che sabato alle 21.30 porterà in scena la commedia shakespeariana ‘La dodicesima notte o quel che volete’, per la regia di Gloria Santilli. Il costo del biglietto è di 10 euro, per info e prenotazioni 3281275133.

Giovedì 29 giugno alle 21 a calcare il palco della Corte del Castello saranno i ballerini di Ma.Mo. Dance Studio Show. Sono previsti altri spettacoli il primo e il 2 luglio, alle 18 e alle 21. Il biglietto intero è di 12 euro, quello ridotto è di 8 (da 4 a 10 anni). Per informazioni si può contattare il numero 3356332794 oppure mandare una mail marcopasqualini2019@gmail.com

Venerdì 30 giugno alle 21.15 la Amt Teatro si esibirà nella commedia brillante ‘Basta la fantasia’: ingresso intero a 10 euro, ridotto under 12 e disabili 8 euro. Per informazioni si può chiamare il numero 3920717082.

Martedì 4 luglio alle 21.30 torna, dopo 4 anni di sospensione dovuta alla pandemia, la rassegna ‘Anna Bonacci’ a cura dell’associazione Koinè, cui partecipano compagnie teatrali da tutte le Marche. Il 4 luglio a salire sul palco saranno gli attori della compagnia teatrale Palcoscenico di Macerata che porteranno in scena lo spettacolo ‘Gennaro e la coscienza’. La rassegna proseguirà giovedì 13 alle 21.30 con ‘Villa Gioiosa’ della Compagnia teatrale ‘La Rama’ di Monte San Vito, poi il 20 luglio alle 21.30 con ‘Lu vaulle (Il baule)’ della compagnia teatrale ‘La Nuova’ di Belmonte e ancora il 27 luglio alle 21.30 con ‘Le pillole della felicità’ della compagnia teatrale ‘La Sciabica’ di Marzocca. Sabato 5 e domenica 6 agosto saranno gli stessi artisti dell’associazione Koinè a salire sul palco con l’operetta Acqua cheta. La rassegna si chiuderà giovedì 10 agosto alle 21.30: premiazione con il tributo ai Pooh della band Spring ‘P’ project. Per tutti gli spettacoli si possono chiedere informazioni al numero 347 6043522.

Tornando alla programmazione della Corte del Castello, giovedì 6 luglio sarà ancora Shakespeare il filo conduttore, riscritto in chiave moderna da Angelo Longoni. L’opera è il ‘Macbeth Clan’ e a portarla in scena sarà la compagnia teatrale Iride Giovani, per la regia di Gloria Santilli. L’ingresso è 10 euro. Per informazioni e prenotazioni 3281275133. Venerdì 7 luglio alle 21 spazio alla musica con il Tributo ’60, ’70 e ’80 Rock, ingresso 10 euro. Sabato 8 luglio alle 21.30 l’associazione Sorrisi e Musica porterà in scena la commedia ‘Sarto per signora’ per la regia di Paolo Bucci. Ingresso 10 euro, per informazioni e prenotazioni si può scrivere sorrisiemusica@libero.it. Mercoledì 12 luglio alle 21 ancora Shakespeare protagonista con ‘Lear, the fool was a king’, per la regia di Luca Guerini. Posto unico 10 euro, prenotazioni via whatsapp al numero 338 4116671. Domenica 16 luglio alle 21.30 a salire sul palco saranno gli artisti della Musical Company Iride, che porteranno in scena ‘Malefica, storia di vero amore’, per la regia di Gloria Santilli. L’ingresso intero è a 12 euro, il ridotto under 10 è di 8 euro. Per info e prenotazioni 328 1275133. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà il 17 luglio. Domenica 23 luglio alle 21 torna il Festiva Persichetti, a cura dell’associazione Scuola di musica Persichetti, arrivato all’11esima edizione: è previsto il concerto del quartetto di sassofoni Accademia. Ingresso libero. Per informazioni 3391265939 - scuoladimusicavp@gmail.com. Lunedì 24 luglio alle 21.15 si terrà invece il concerto dei maestri e allievi dell’istituto musicale Federico Marini. Posto unico 8 euro. Info e prenotazioni ai numeri 3356630011 o 347 0581078 (via whatsapp). In caso di maltempo lo spettacolo si terrà il 25 luglio. Mercoledì 26 luglio alle 21 il regista Luca Guerini porterà invece in scena ‘Le notti bianche’ di Dostoevskij. Posto unico 10 euro. Prenotazioni: 3384116671 (solo whatsapp). Venerdì 28 invece la Corte del Castello accoglierà le note del coro Andrea Grilli Sirolo e Band che proporranno ‘Come to the music!’. Ospite della serata la soprano Mirela Cisman. Ingresso libero. Per informazioni 3406900326. Sabato 29 luglio alle 21.15 largo alla commedia in vernacolo anconetano con ‘La piazzetta’. Intero 10 euro. Ridotto under 12 e disabili 8 euro. Info al 392 0717082.

Ad aprire la programmazione di agosto, martedì 1, sarà ‘Ninfodora Ivanovna’ di Goncarov, per la regia di Luca Guerini. Posto unico 10 euro, prenotazioni via whatsapp al 3384116671. Mercoledì 2 agosto alle 21.15 l’associazione J’amici de Candia porteranno in scena ‘Anna e la profezia’. Intero 10 euro, ridotto over 65 8 euro. Per informazioni 335 7537281 oppure jamicidecandia@gmail.com. Sabato 19 agosto alle 21.15 la compagnia Il Castello Aps porterà in scena ‘Cinque donne e una mutanda’, seguirà domenica 20 agosto alle 21.30 un Tributo ai Queen con il gruppo Talking Head. Giovedì 24 agosto alle 21 il Teatro del Sorriso proporrà ‘La prova generale’ di Aldo Nicolaj. Posto unico 10 euro. Info: 333 5766205 - 347 77041868 - info@teatrodelsorriso.com.

Agosto si chiuderà venerdì 25 agosto alle 21 si terrà un concerto pro Croce Gialla per avviare le celebrazioni del 40esimo anno dalla fondazione.

Sabato 2 settembre alle 21.30 andrà i scena ‘Perle di Napoli’ posto unico 15 euro oltre prevendita info: sabinomorra@gmail.com