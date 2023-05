Falcomics, già superati i 50mila visitatori: oggi chiusura

FALCONARA - È stato già superato ieri, sabato 6 maggio, l'obiettivo dei 50mila visitatori a FalComics, l'evento che per tre giorni consecutivi ha trasformato Falconara nella capitale del mondo comic, del fumetto e della cultura pop. Oggi per la giornata finale sono in programma il cooking show di chef Hiro, la parata dei cosplayer e la serata con Radio Dj: sono attese decine di migliaia di persone, ma il risultato dei primi due giorni ha già superato ogni aspettativa. "Falconara non è mai stata così vissuta - dice il sindaco Stefania Signorini - ed è una gioia vedere tante persone arrivare qui da tutta Italia per divertirsi, lasciarsi coinvolgere, appassionarsi alle iniziative e alle attività organizzate in tutto il centro città. Spero di proseguire e di veder crescere ancora questo evento, grazie al rapporto esclusivo e di profonda fiducia creatosi con il direttore artistico Gianluca Del Carlo di Live Emotion Group, che con grande tenacia ho voluto a Falconara. Ci siamo conosciuti grazie agli organizzatori di Lucca Comics e abbiamo in serbo tante iniziative da portare avanti insieme". In progetto c'è infatti l'organizzazione di manifestazioni per animare la città durante tutto il corso dell'anno e in nuove zone del territorio, sempre legate a FalComics che resterà l'appuntamento clou della primavera. "Ho fortemente voluto questo evento - conclude il sindaco Signorini - che sembrava impossibile da realizzare. Coinvolgere Lucca Comics ha richiesto molta forza di volontà, ma poi siamo partiti come era negli obiettivi, ha saputo coinvolgere tante realtà del territorio, dalle associazioni ai commercianti, dagli artisti locali al mondo del volontariato, dando loro la possibilità di interagire con grandi professionisti e personaggi di fama nazionale e internazionale. Si è creato uno spirito di collaborazione e una sinergia che spero di coltivare anche nei prossimi anni"