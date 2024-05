Falcomics 2024, boom di presenze per la prima giornata. Centro preso d'assalto da un'ondata nerd

FALCONARA - Ottima partecipazione per la prima giornata di FalComics 2024, il festival dedicato al mondo comics, del fumetto e alla cultura del pop, organizzato da LEG (Live Emotion Group), fino a domenica 26 maggio a Falconara Marittima. Alle 14.00 l’apertura delle Aree Espositive seguita alle 15.00 dal taglio del nastro in piazza Mazzini con il sindaco di Falconara Marittima Stefania Signorini, il Direttore Artistico del festival Gianluca Del Carlo e i rappresentanti di LEG (Live Emotion Group) ha dato inizio al festival e l’inaugurazione della mostra del maestro Paolo Barbieri (autore dell’immagine del manifesto di questa edizione) a Palazzo Pergoli, visitata in anteprima dagli studenti di alcune scuole della città, ragazze e ragazzi delle classi di ogni ordine e grado delle scuole dell’infanzia al liceo scientifico e all’istituto tecnico commerciale. Al Parco Kennedy il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha pronunciato in varie lingue “OPEN MIND”, tema scelto per il festival quest’anno. A seguire la performance dell’ A.S.D Ma.Mo Dance e il concerto de I Re dei Sette Mari.

Nel centro storico della città si è subito respirata un’atmosfera magica, suggestiva e molto colorata: prese d’assalto le 12 aree, ma anche i tanti stand, da gente di tutte le età, in particolare i giovani e giovanissimi. Immancabili i Cosplayer che hanno destato come sempre grande curiosità. Molto frequentata la E-Sport Zone con la novità di quest’anno: lo spazio dedicato al mondo degli sport elettronici e dei videogiochi sempre legati allo sport, dove si sono svolte le Semifinali LOL e le Semifinali BO3. Il K-Pop si conferma fra i più grandi fenomeni culturali degli ultimi anni: nell’area East Village in Piazza Catalani sin dalle 14.00 c’è stato grande movimento con KST – Kpop Show Time, associazione italiana che si occupa da tempo di eventi dedicati alla Corea del Sud, in particolare della musica K-Pop. “MANGAVERSE: generazioni a confronto” a cura di Zeth Castle è stato un viaggio immersivo nel mondo dei manga e su come è cambiato nel corso degli anni.

Nella GAMES ZONE sono presenti brand quali DV Giochi, Giochi Uniti e Asmodee. Per i nostalgici anni ’80 e ’90 spazio dedicato nella RETROGAMES. Nella Music Alley tante curiosità e aneddoti insieme agli ospiti. Nell’Artist Alley, altra grandissima novità di questa edizione: nel pomeriggio protagonisti alcuni dei più talentuosi e creativi esponenti dell’arte illustrata italiana, dal mondo del fumetto e dell’illustrazione con Michele Santoro e Valentina Borgioni, Alberto Del Lago, Carlo CID Lauro, Ink Wars e Ivan Bigarella. Nel pomeriggio I Re dei Sette Mari sul Main Stage hanno trasportato il pubblico con un live a tutto tondo sul mondo dei cartoon. Fermento per l’arrivo di Mal alle 17.30 che presenta in piazza Mazzini il suo libro “La Furia di Mal” e canterà alcuni dei suoi grandi successi. C’è grande attesa per gli eventi serali, in particolare in Piazza Mazzini “Disegna la canzone: Comics&Science feat. Fabrizio Basso, Fabrizio Spadini Showup, Dadi e Mattoncini” che alle 20.20 presenteranno LEGO MARVEL, alle 21.00 Cristina Scabbia dei Lacuna Coil intervistata da Andrea Laffranchi e sul Main Stage il concerto alle 21.30 dei Banana Split feat. Douglas Meaking, quest’ultimo interprete di grandi successi come “Mazinga”, “Sampei” e “Candy Candy”.