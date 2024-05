Falcomics in rampa di lancio, la nuova organizzazione della sosta in centro

FALCONARA MARITTIMA – La città si prepara all’invasione colorata di FalComics con una nuova organizzazione della sosta, rivolta a tutti coloro che vivono e lavorano nella zona centrale di Falconara. Sono state infatti accolte le richieste dei residenti e dei lavoratori di tutta la zona centro di Falconara: durante i giorni di FalComics i possessori di permesso annuale per le zone Blu, Rossa, Gialla e Verde potranno parcheggiare indifferentemente in tutti gli stalli a pagamento e a disco orario del centro città.

La prerogativa, inizialmente riconosciuta ai soli residenti della zona Blu, è stata estesa a chi possiede permessi per tutte le zone interessate dalle modifiche viarie. La nuova organizzazione entrerà in vigore da domani, 21 maggio, fino a martedì 28 maggio compreso, per venire incontro a chi abita e lavora in centro e vedrà sottratti alla sosta numerosi stalli. Le operazioni di allestimento e di smontaggio di stand e aree tematiche di FalComics comporteranno infatti otto giorni di limitazioni, in un’area che va da via Trento a via Amendola, da via Leopardi a via Flaminia.