Comics ma (stavolta) anche cinema: Falcomics sta per ripartire con l'edizione 2024

Poco piu’ di una settimana alla partenza della edizione 2024 di FalComics, il Festival dedicato al mondo comics e alla cultura pop, che si svolgera’ dal 24 al 26 maggio a Falconara Marittima, targato LEG Live Emotion Group e nato per volontà del Sindaco di Falconara Stefania Signorini. La nuova edizione avrà come tema ‘Open Mind’: la capacità di accostarsi alla realtà senza pregiudizi e con la voglia di apprendere, la predisposizione verso la ricettività a nuove idee ed esperienze, la capacità di andare in profondità in qualsiasi attività e/o mansione al fine di accrescere sempre di più la propria conoscenza. Un tema importante per una edizione che posiziona il festival tra i piu’ importanti del settore in Italia.

Molteplici le partnership, oltre le gia’ annunciate con Riot Games uno dei più importanti publisher di videogiochi al mondo, che conferma l'inclusione di FalComics come tappa delle sue attività itineranti dal vivo dedicate alla sua comunità italiana nel tentativo di aprire un dialogo sempre più diretto con i giocatori e più vicino al territorio, Maxdevil leader italiano nella gestione del merchandising, ECHO leader italiano nel settore eventi cinema, ed ancora la media partnership di Rai Kids, la direzione della Rai dedicata alle produzioni per bambini e ragazzi in onda su Rai Yoyo, Rai Gulp e Rai Play e la media partnership di Rai Radio Kids, la radio Rai per i più piccoli, si può ascoltare in Dab o scaricando l’app Rai Play Sound, anche quella con ITAKON.IT il portale dedicato a tutto ciò che può essere considerato collezionismo ispirato a film, videogames, anime, fumetti e simili, e quella con EtvMarche ed ETV+

Novità

Tra le ultime novita’ annunciate, quella di Dadi e Mattoncini che presenta LEGO: la nota catena di negozi specializzata nel settore kidult parteciperà a Falcomics con una serie di attività legate al mondo LEGO e non solo per coinvolgere e deliziare tutti i visitatori di Falcomics. Ogni giorno sul palco in piazza Mazzini si svolgerà una diretta che andrà direttamente sul sito di Dadi e Mattoncini per promuovere molte novità LEGO e il nuovo set in esclusiva dedicato a Harry Potter di Dadi e Mattoncini. Per tutti e tre i giorni della Kermesse allo stand di Dadi e Mattoncini si svolgeranno diverse attività, potrete trovare la nuova espansione del famosissimo TCG della Disney Lorcana, e un'area dedicata alle dimostrazioni dei più bei giochi da tavolo del momento. I mattoncini LEGO saranno protagonisti anche allo stand oltre che Online,sarà presente un'area dedicata ai più piccoli per far loro liberare la creatività, montando e smontando i famosi mattoncini a piacere. Ma per festeggiare e presentare il nuovo set in esclusiva per Dadi e Mattoncini presso lo stand ci sarà un'area in streaming continuo dove potrete montare il diorama ufficiale LEGO di Hogwarts, tutti i visitatori potranno donare il loro contributo per realizzare il diorama che sarà presentato nella diretta di Domenica sul sito di Dadi e Mattoncini dal palco di Piazza Mazzini, e le sorprese non finiscono perchè ad accompagnare le attività trovere un sacco dei talents di Falcomics.

Tra le altre novita’, Online l’annullo filatelico - dedicato a FALCOMICS 24 – 25 – 26 maggio 2024 - sul sito Poste Italiane https://filatelia.poste.it/eventi-e-calendario.html : e’ nata quest'anno un'importante collaborazione, un riconoscimento di grande valore per FalComics con Poste Italiane Filatelia che in occasione della kermesse ha realizzato per ogni giornata del Festival ( dal 24 al 26 maggio ) un Annullo Filatelico.

L' immagine dell’edizione 2024 di FalComics è stata affidata al maestro Paolo Barbieri Illustratore e autore. Barbieri ha realizzato innumerevoli copertine per autori quali Michael Crichton, Ursula K. Le Guin, Ilaria Tuti, George R. R. Martin, Umberto Eco, Marion Zimmer Bradley, Herbie Brennan, Cassandra Clare, Laura Gallego García, Alberto Angela, Valerio Massimo Manfredi, Wilbur Smith e tante altre prestigiose firme. Tra le tante esperienze ha al suo attivo i due libri illustrati del Mondo Emerso e ha realizzato decine di copertine per i romanzi fantasy di Licia Troisi pubblicati da Mondadori, oltre che mostre , nel 2021 varie tavole dell’Inferno di Dante sono state selezionate dal Ministero degli Affari Esteri per la mostra itinerante “Dante Ipermoderno”, mostra che ha toccato gli istituti di Cultura Italiana all’estero in città quali Madrid, Praga, Belgrado, Atene, Mosca e Londra e nel 2022 le tavole di Favole degli Dei vengono esposte presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

FalComics quest’anno e’ anche MOVIEZONE ed una delle grandi novita’ e’ l’anteprima esclusiva dei primi 4 minuti del film THE ANIMAL KINGDOM, il nuovo sorprendente film di Thomas Cailley, un’avventura tra inseguimenti, creature fantastiche e spettacolari effetti speciali, che sara’ nei cinema italiani dal 13 giugno con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Nel trailer sara’ possibile apprezzare le interpretazioni della giovane promessa Paul Kircher (Winter Boy), che interpreta Èmile, di Romain Duris (I tre moschettieri – D’Artagnan) nella parte di suo padre e di Adèle Exarchopoulos (La vita di Adele) nei panni di una poliziotta che indaga sulla fuga di alcune creature, oltre agli straordinari effetti visivi curati da MPC (The Last Duel, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, House of the Dragon) e Mac Guff (Valerian e la città dei mille pianeti, Cattivissimo Me, Lupin). Presentato in anteprima mondiale al 76° Festival di Cannes, scelto per la sezione Crazies del Torino Film Festival 2023 e vincitore di 5 premi César, tra cui Miglior Colonna Sonora per Andrea Laszlo De Simone e Migliori effetti speciali, THE ANIMAL KINGDOM di Thomas Cailley sara’ mostrato in anteprima nei suoi primi 4 minuti a FalComics.