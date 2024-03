FalComics 2024, il festival della cultura pop svela il programma della nuova edizione: tutte le novità

FALCONARA - L’edizione 2024 di FalComics, festival di cultura Pop che vede le origini nel mondo del Comics e del Games, si terrà da venerdì 24 a domenica 26 maggio, nelle Marche a Falconara Marittima.

L’edizione 2024 della manifestazione, nata per volontà del sindaco di Falconara Stefania Signorini e organizzata da LEG Live Emotion Group dal 2022, sveste i panni di Cenerentola con grandi ambizioni nel settore, per indossare quelli della “principessa” diventando una realtà ormai riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Questo processo, frutto di moltissimi fattori, è stato possibile anche grazie alla fiducia di importanti partner e media partner che quest’anno saranno presenti alla kermesse, tra questi Riot Games uno dei più importanti publisher di videogiochi al mondo, che conferma l'inclusione di FalComics come tappa delle sue attività itineranti dal vivo dedicate alla sua comunità italiana nel tentativo di aprire un dialogo sempre più diretto con i giocatori e più vicino al territorio, Maxdevil leader italiano nella gestione del merchandising, ECHO leader italiano nel settore eventi cinema, ed ancora la media partnership di Rai Kids, la direzione della Rai dedicata alle produzioni per bambini e ragazzi in onda su Rai Yoyo, Rai Gulp e Rai Play e la media partnership di Rai Radio Kids, la radio Rai per i più piccoli, si può ascoltare in Dab o scaricando l’app Rai Play Sound.

Il tema del 2024

Il tema dell'edizione 2024, scelto assieme al Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Falconara, è Open Mind. Lo sviluppo grafico è stato affidato all'artista illustratore Maestro Paolo Barbieri le cui opere costituiranno la mostra principale del festival affiancata come consuetudine dalle mostre delle scuole. Da questa edizione, si potrà inoltre godere di una terza mostra che per l’edizione 2024 registra un gradito ritorno: il maestro Fabrizio Spadini sara’ di nuovo in famiglia e per celebrare la festa ha deciso di produrre una nuova grande opera che regalerà alla città. Tra le principali novità dell’edizione 2024, che vede l’ampliamento dell’area festivaliera da 60.000 a 84.000 mq con un'area Commerciale potenziata e che, oltre all’aumento del numero di espositori, vero tesoro del festival, nelle diverse categorie merceologiche, vede la presenza di brand partner quali DV Giochi, Giochi Uniti e Asmodee, ci sono la East Zone, incentrata sul mondo orientale dove ritroveremo le gare del cosplay e quelle del K pop e che nascerà in piazza Catalani, ed ancora l’Artist Alley dedicata al mondo dei disegnatori indipendenti che si svilupperà’ in Piazza Garibaldi, la ESport Zone che si aggiungerà a quella dei Retrogames e le 12 aree Tematiche, sviluppate sul modello Experience Room, che porteranno i visitatori in diversi universi che vanno dalla Fantascienza al Fantasy, passando dall’horror e dallo steampunk, trasformando via Nino Bixio in una Community Village multidisciplinare.

La Movie Zone

Oltre alle aree fisiche doveroso il richiamo a quelle culturali che vedono la nascita della Movie Zone che si occuperà del mondo del cinema, lo sviluppo dell’Area Narrativa & Fantasy. Nell’Area Movie Zone ci saranno una serie d’incontri moderati e condotti da Andrea Bedeschi, supervisore editoriale di BadTaste.it sito italiano di punta sul mondo dell’intrattenimento. Sul palco di Piazza Mazzini per parlare di cinema e serie TV si alterneranno alcuni fra i più importanti doppiatori italiani come Lorenzo Scattorin, la voce italiana di Joel in The Last of Us (sia nella serie TV che nei due capitoli del videogioco omonimo), Davide Perino, doppiatore di Frodo ne Il Signore degli Anelli (ma anche di Newt Scamander nei tre capitoli di Animali Fantastici) e due celeberrime voci italiane del Marvel Cinematic Universe: Alex Polidori (lo Spider-Man di Tom Holland) e David Chevalier (il Dio dell’inganno Loki interpretato da Tom Hiddleston). A questi si aggiungeranno anche Manuel Meli (Josh Hutcherson nella saga di Hunger Games e in Five Nights at Freddy’s) e Mirko Cannella (Barry Keoghan in Saltburn e Gli spiriti dell’isola). Ma non solo: la MovieZone di FalComics 2024 verrà animata anche da un talk in compagnia di Francesco Fossetti, uno dei più noti giornalisti e creator del mondo videoludico nazionale, per una chiacchierata con Andrea Bedeschi sul rapporto fra il cinema, la Tv e i videogames e sulle sfide del raccontare i videogiochi in Italia con il format del documentario. Per i dettagli del programma: www.falcomics.it

Il Main stage

Confermato il Main stage, con la sua Music Alley, all’interno del parco Kennedy che vede la presenza di Andrea Rock & Rebel Poets ma dove ritroveremo Cristina D’Avena con i Gem Boy all’interno di un concerto unico che vede la partecipazione di Enzo Draghi per un incontro atteso da oltre 10 anni. per raccontare e presentare i moltissimi eventi è stata chiamata una squadra di presentatori d'eccezione: Giorgia Vecchini e Letizia Livornese in arte Letizia Cosplay, Gianluca Falletta, Alberto “Il Grezza” Grezzani, Jolie Chan, Valeryo.

Il sindaco

“Con la conferenza stampa di oggi abbiamo presentato le novità e il filo conduttore del festival” racconta il Sindaco di Falconara Stefania Signorini “gli artisti che renderanno l’evento unico e coinvolgente, gli sponsor che con il loro preziosissimo aiuto hanno reso possibile realizzare ancora una volta un grande sogno: quello di vedere la nostra città più viva che mai, invasa dai colori, dalla voglia di partecipare, punto di riferimento di appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. Questo sarà possibile grazie a un’offerta di altissima qualità, perché risultato del lavoro di grandi professionisti e della loro capacità di fare squadra con le nostre realtà locali. Coinvolto quest’anno anche il Consiglio comunale dei ragazzi delle ragazze di Falconara, che hanno scelto, insieme al Direttore di FalComics, il claim del festival, ‘Open mind’: pone l’attenzione sulla volontà di apprendere, sull’apertura mentale verso nuove idee ed esperienze. Uno dei nostri punti di forza è il coinvolgimento di tanti protagonisti del territorio: la Regione, l’Università politecnica delle Marche, partner consolidato, ma anche commercianti, imprenditori, operatori balneari, associazioni, mondo della scuola, che partecipano a questo evento perché lo sentono proprio, patrimonio di Falconara e delle Marche. Sono convinta che anche per l’edizione 2024 il festival otterrà risultati al di sopra delle aspettative e che soprattutto sarà apprezzato il lavoro di una squadra composta da tante persone provenienti da esperienze completamente diverse e che proprio per questo riescono a produrre un’alchimia irresistibile.”

“Ripensando a quando siamo partiti con questa bellissima avventura” racconta Sandro Giacomelli di LEG, anche a nome delle socie Tania Ferri ed Elisabetta De Luca “non avremmo mai immaginato una crescita esponenziale come quella che abbiamo registrato. Partendo dal mondo del Live ed entrando in questo universo della cultura POP ho visto molte analogie, prevalentemente nella cura della preparazione dell’evento, ed alcune differenze, tra cui una particolarmente significativa: quando si parla di coinvolgimento del territorio e adesione ad un’iniziativa questi eventi dovrebbero essere messi su Wikipedia come definizione. Parlando del nostro FalComics, come esempio collaborazione pubblico-privato, è ormai impensabile distinguere un’anima dall’altra. La speranza è quella di aver portato e condiviso il nostro Know how, la certezza è quella di uscire umanamente arricchiti da questa esperienza che vogliamo portare avanti con la curiosità di capire dove potremo arrivare. Un ringraziamento particolare al Maestro Paolo Barbieri, l’immagine del manifesto ci ha colpito particolarmente”

Parola al direttore artistico

Prima degli approfondimenti tematici, necessari per una visione completa dell’evento riportiamo le parole del direttore artistico di FalComics Gianluca Del Carlo, Capo progetti Live Emotion Group e colonna portante di Lucca Comics & Games: “Leggendo numero e caratura dei partner, come numero e caratura espositori, rimango meravigliato di quanti stiano credendo in questo progetto che pone per tre giorni Falconara al centro dell’Italia e non in senso geografico. È forse ancora più impressionante la fiducia che il Sindaco Stefania Signorini e l'intera Live Emotion Group hanno avuto verso quella era poco più che un’intuizione, verso un modello progettuale che si basava su valori e sensazioni e non su dati e modelli precostituiti… quello di sviluppare un evento partendo dall’ascolto delle persone, vero patrimonio culturale di un luogo. Di questa fiducia incondizionata sono e sarò sempre grato. Il fil rouge che lega questa edizione a quelle precedenti è la voglia di non ripetersi, di non adagiarsi mai in possibili comfort zone, nel rispetto più assoluto del pubblico a cui deve andare tutto il nostro impegno e la nostra gratitudine. Voglio comunque ringraziare tutti i membri dello staff e tutti coloro che realmente rendono unico questo nostro evento…a loro vanno i plausi e i complimenti…li riconoscete facilmente: sono quelli che in ogni situazione comunque riescono a sorridere!”