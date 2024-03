Facebook e Instagram down: i social di Meta attualmente fuori uso

L’hashtag #instagramdown è già diventato di tendenza nell’ultima ora su X. Tanti i malumori causati dall’improvviso ed inaspettato down dei social di Meta, che dalle 16 hanno incominciato a dare problemi di accesso. Su Instagram non si riuscirebbe a caricare nuovi contenuti, né a visualizzare quelli pregressi ed a visionare le pagine di altri account. Situazione anche peggiore su Facebook, dove molti utenti sono stati disconnessi senza avere più la possibilità di rientrare, nonostante le credenziali di accesso corrette.

Il problema sembrerebbe non circoscritto alla sola Italia, visto l’elevato numero di segnalazioni presenti in giro per il mondo. Al momento non sono stati resi noti i dettagli che hanno portato al disservizio, né quanto il funzionamento dei social potrà essere ripristinato correttamente