Il campione paralimpico Fabrizio Pagani visita il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fabriano

FABRIANO – Fabrizio Pagani, detentore del record mondiale di apnea con 42 metri di profondità, ha avuto modo di conoscere ed apprezzare, i giorni scorsi, in un frangente di vita quotidiana, i Poliziotti di una Volante della Polizia di Fabriano ai quali ha promesso una visita in Commissariato. Fabrizio Pagani si trova in città da qualche tempo: qui vive il figlio, fidanzato con una fabrianese. Non ha smesso di allenarsi: pressoché quotidianamente frequenta la piscina di Fabriano i cui gestori definisce “molto attenti e competenti”.

Dopo un caffè in Commissariato, Pagani, ternano, atleta paralimpico nella disciplina dell’apnea e del nuoto pinnato, ha raccontato le sue ultime imprese e, annunciando le prossime performance sportive, ha regalato qualche aneddoto della sua carriera e qualche “segreto” della sua disciplina. Al termine, è stata scattata una foto ricordo con i Poliziotti fabrianesi, che gli hanno augurato le migliori fortune per il prosieguo della sua attività sportiva, ai quali Pagani ha promesso di tornare presto a fare loro visita.