Gianluca, anconetano a Misano per l’ultima di Vale: «Il mio supereroe, ho avuto i brividi»

Brividi e adrenalina pura. Sono le sensazioni provate da Gianluca Fabrizi, anconetano classe ’91, presente a Misano per l’ultima corsa italiana di Valentino Rossi. Lavorando a bordo pista, Gianluca è riuscito a ad avvicinare quello che per lui è stato più di un idolo, un autentico supereroe che ha segnato infanzia e giovinezza per lui e per migliaia di tifosi sparsi nel mondo:

«Pensare a ciò che ho vissuto mi fa vibrare il cuore – ha spiegato nel day after Fabrizi - Eravamo tutti lì, a palpitare per lui per l’ultima volta da Misano. Nonostante non avesse più nulla da dimostrare ha dato l’anima per cercare di chiudere nel miglior modo possibile. Valentino ci ha regalato tante di quelle emozioni che forse nemmeno se ne rende conto».

La foto con il suo idolo, poi la corsa e alla fine il tributo. Un tributo di chi non lo ha mai abbandonato, neanche nei momenti più difficili: «L’autodromo tutto giallo è stato da brividi. I membri degli altri team che entravano in pista per abbracciarlo (tra i presenti anche Cesare Cremonini e il campione olimpico Gianmarco Tamberi). Lui ha lanciato casco e guanti, non succedeva da anni, e in quel momento ho visto gente piangere ed emozionarsi. Tutto il mondo parla la lingua di Valentino, per me che giro in moto e che ho avuto il privilegio di poter essere a bordo pista è stato qualcosa di fantastico. Ho avuto i brividi, nel vero senso della parola».

Poi la conclusione, che riassume praticamente tutto: «Con Valentino Rossi sono cresciuto, ho avuto la fortuna di diventare grande nei suoi anni migliori. Non lo abbiamo mai abbandonato, neanche nei momenti difficili. E’ il mio supereroe, il 46 è una leggenda che non morirà mai».