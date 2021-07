Fabriano-Pergola, pronto il rilancio: anche i treni d’epoca nel piano delle idee

Movimenti in vista sulla linea ferroviaria Fabriano-Pergola, chiusa da otto anni, che si avvia a passo spedito verso la riapertura a fini turistici. Dopo il sopralluogo effettuato dal Servizio Infrastrutture e Lavori della Fondazione Ferrovie dello Stato e della Direzione Territoriale Produzione di Rete Ferroviaria Italiana Ancona tra le varie idee al vaglio c’è anche quella dell’utilizzo di alcuni treni d’epoca che alimenterebbero il lustro della tratta. Inoltre sono già stati effettuati lavori di manutenzione con la pulizia della tratta tra Fabriano e Sassoferrato.

Il comitato dei cittadini, che si estende proprio nei comuni interessati dalla tratta, si sta battendo con insistenza per far capire l’importanza della riapertura. Dal 1987, secondo un progetto originario mai rispettato, è rimasta in esercizio solo la tratta Pergola-Fabriano e rilanciare anche turisticamente il tutto potrebbe portare benefici ampi e tangibili.