Fabriano protagonista a Parigi, come rappresentante del network delle "Città Creative" italiane

FABRIANO – Lo scorso lunedì 3 giugno presso la sede dell’Unesco in Place de Fontenoy, 7 a Parigi si è celebrata la Festa della Repubblica italiana alla presenza delle massime rappresentanze istituzionali dell’organizzazione mondiale. Presenti Liborio Stellino Ambasciatore italiano presso Unesco, Denise Bax Segretaria del network delle Città Creative Unesco, Antonio Calbi Direttore dell’istituto italiano di Cultura a Parigi e i Delegati diplomatici italiani Unesco dei diversi paesi del mondo.

Le 14 Città Creative italiane sono state rappresentate dalla Città di Fabriano, nelle persone dell’Assessore comunale alla Bellezza con delega a Fabriano Creativa Unesco Dott.ssa Maura Nataloni e del Focal Point Dott. Francesco Mancini. La presenza del Coordinamento nazionale delle Città Creative ha riscosso un importante riconoscimento da parte dei rappresentanti Unesco, i quali hanno apprezzato la presentazione virtuale di tutte le Città del network (Fabriano, Alba, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Carrara, Como, Milano, Modena, Parma, Pesaro, Roma, Torino) con le loro specificità. Le immagini di Fabriano, riferite all’Annual Conference del 2019, all’edizione 2023 di Carta è Cultura e alla Biennale d’arte Fabriano Contemporanea hanno accompagnato le celebrazioni e ottenuto riscontro e visibilità.

«Si è trattato di un significativo momento – ha dichiarato l’Assessore Maura Nataloni – nel quale la celebrazione dell’anniversario della Repubblica italiana in una sede così suggestiva come quella dell’Unesco a Parigi ha fatto da contesto al consolidamento delle relazioni e degli obiettivi che le Città Creative italiane stanno coltivando. Stiamo aggiornando le funzioni del Coordinamento nazionale, che Fabriano svolgerà per tutto il 2024, e interloquendo con il Governo per essere sostenuti nelle azioni innovative a favore dello sviluppo urbano sostenibile. È stato un onore per Fabriano rappresentare una rete di città così prestigiose e ricevere considerazione da parte delle tante autorità presenti. Prossimamente saremo ad Angoulême in Francia e poi a Braga in Portogallo alla Annual Conference. Mentre si avvicina la seconda edizione di Carta è Cultura, dal 19 al 22 settembre, quando ci ritroveremo con il Forum delle Città Creative a Fabriano per condividere i progetti in corso».