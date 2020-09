Carabinieri di Fabriano, cambio al vertice: il capitano Mirco Marcucci nuovo comandante

Cambio al vertice della Compagnia dei carabinieri di Fabriano. Il maggiore Mirko Boccolini viene sostituito dal capitano Mirco Marcucci, 46 anni, originario di Gubbio, già comandante del Norm della Compagnia di Terni.

Arrivato a Fabriano nel settembre del 2015 col grado di capitano, il maggiore Mirko Boccolini assumerà l’incarico di capo sezione Logistica e Infrastrutture dell'Ufficio logistico del Comando Legione Carabinieri Marche, ad Ancona. Cinque anni durante i quali Boccolini, 48 anni, ha coordinato le attività istituzionali del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle 7 Stazioni dipendenti di Arcevia, Cerreto D’Esi, Cupramontana, Genga, Fabriano, Sassoferrato e Serra San Quirico, affrontando peraltro la gestione delle criticità di un territorio montano, esteso su 750 chilometri quadrati con 54.000 abitanti e che, nell’agosto del 2016, è stato in parte colpito dal sisma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sotto la guida del maggiore Boccolini la Compagnia di Fabriano è stata impegnata in primis nell’attività di prevenzione e in quella investigativa, operando 94 arresti in flagranza di reato e denunciando 1.780 persone per reati contro la persona e il patrimonio o per spaccio di stupefacenti. Tra le più recenti operazioni, l’arresto di Sebastiano Dimasi per l’omicidio del professor Alessandro Vitaletti, commesso nel 2017 a Sassoferrato, e l’arresto di due uomini che nel 2019 avevano adescato e filmati nudi due minori.