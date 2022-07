Fabriano, ok alla valorizzazione come Borgo storico. L’iter può partire

FABRIANO - Con il recente decreto la Giunta Regionale, presieduta da Francesco Acquaroli, dà attuazione a quanto previsto con legge regionale per la riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici marchigiani. «Questo provvedimento infatti- dichiara Silvia Marchesini (Portavoce e Presidente di Fratelli d’Italia a Fabriano)-individua i criteri e le modalità per la costituzione dell’Elenco

dei borghi storici delle Marche e testimonia ancora una volta, la sensibilità della Regione alle tematiche del rilancio di tali realtà locali attraverso la destinazione di ben 100 milioni di euro per le politiche attive volte a tale fine».

«Il primo passo da compiere, ad opera dell’amministrazione comunale fabrianese - continua Silvia Marchesini - è quello di aderire a questo importante progetto attraverso la candidatura di Fabriano all’iscrizione di tale elenco al fine di cogliere tutte le opportunità che la Regione Marche metterà a disposizione, per dare nuova linfa al centro storico e a tutti i borghi di cui è ricco il nostro territorio. La neo eletta Giunta Comunale fabrianese - conclude la Portavoce di Fratelli d’Italia - ha l’occasione di tradurre in fatti concreti quanto promesso ai cittadini durante la campagna elettorale, seguendo l’esempio virtuoso offerto dalla Regione Marche. Speriamo che la candidatura di Fabriano impieghi meno tempo di quello che l’amministrazione sta spendendo per dare il via alla cura del verde e del decoro urbano. La valorizzazione della città di Fabriano inizia e passa anche da questo»