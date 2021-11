Ricreare una cultura sportiva, il Coni ci prova: «Non si vince se non si impara a perdere»

Il weekend, più di cronaca che di sport, è stato lo spunto per il numero uno del Coni Marche Fabio Luna per dire la sua e ribadire a chiare lettere quella che può considerarsi a tutti gli effetti la “mission” del Coni e del suo mandato:

«Il nostro lavoro principale è creare una cultura sportiva che non può sempre essere finalizzata al risultato. Le sconfitte vanno prese nel modo giusto e, anzi, non impareremo mai a vincere se prima non impariamo a perdere. Non c’è nessun errore che possa giustificare la violenza nello sport, specie quello dilettantistico e fa male apprendere quanto accaduto sui campi in questo finesettimana. Dobbiamo ripartire dai giovani, dalle scuole, dobbiamo ricreare una cultura sana fatta di valori tradizionali».