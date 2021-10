Ex Savoia, al vaglio il nuovo piano: potrebbe diventare un ufficio comunale

Si discute in questi giorni del destino dell’ex Liceo Scientifico nel pieno centro della città. Il piano sarebbe quello di renderlo la sede di uffici comunali attualmente sparsi altrove in affitto. Già iniziati i sopralluoghi

Quale destino per l’ex Savoia. Si sta parlando molto in questi giorni di quello che sarà il futuro dell’ex Liceo Scientifico anconetano collocato nel pieno centro città. Al momento l’ipotesi più accreditata è che l’edificio diventi la sede di alcuni uffici comunali attualmente sparsi in affitto così da risparmiare e riassestarsi in una zona più che strategica.

Per l’edificio, di proprietà della Provincia, sono stati già effettuati i primi sopralluoghi guidati dal professore Raffaele Zanoli e non è escluso che nei prossimi giorni non possano esserci delle accelerazioni a riguardo. L’ex Savoia è da anni al centro di qualsiasi ipotesi di ricollocazione e per tale motivo, vista la situazione, l’ipotesi descritta potrebbe essere considerata molto più che concreta.