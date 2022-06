Ristorazione, musica e camere con vista: così rinasce la Conchiglia Verde 2.0

SIROLO- Rinascerà ufficialmente ad aprile 2023 la Conchiglia Verde di Sirolo nella sua nuova, e rigenerata, versione. Lo storico locale da ballo sirolese, che chiuse i battenti nel 2013, che in passato attirò grandi eventi e vip in riviera come Mina, Ornella Vanoni e Gianni Morandi giusto per citarne alcuni, riprenderà vita diventando ristorante, cocktail bar, e albergo con decine di camere con vista mozzafiato. E naturalmente non mancherà la musica, in un trait d’union tra passato e presente fortemente voluto dalla nuova proprietà.

Pil, l’agenzia comunicazione con sede a Civitanova e Milano, che si è occupata della riconversione ha infatti messo sul tavolo oltre due milioni e mezzo di euro per il suo progetto. Un progetto appagante ed ambizioso su un’area comunale di quattromila metri quadri all’intero del parco regionale protetto.

Dalle prime indiscrezioni, sarebbe intenzione della macchina organizzativa recuperare la memoria del locale per valorizzarne il territorio creando chiaramente innovazione e posti di lavoro. Gli elaborati del progetto sono stati realizzati e curati dall’architetto Federica Paladini e dallo studio Solido di Ancona.