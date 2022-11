«Da "problema" a risorsa ambientale», avviata la riqualificazione dell'area ex discarica

OSIMO - L’Assessorato all’ambiente del Comune di Osimo, di concerto con il Gruppo ASTEA SPA, e con il supporto tecnico dell’Associazione “La Confluenza” e dell’Associazione Consorzio Apistico di Macerata, ha deciso di avviare un progetto di riqualificazione della Discarica di Via Striscioni, chiusa da fine anni ‘90. L’area della ex discarica sta giungendo al termine del suo ciclo di vita, in quanto sono passati quasi 30 anni dalla fine della sua attività e il Gruppo Astea, negli anni, si è occupato della gestione post-operativa. Il progetto di riqualificazione, ha previsto, nelle scorse settimane, la preparazione del terreno e la semina di specie erbacee come Erba Medica e Sulla, essenze tipiche del nostro eco-sistema rurale, in una superficie di 1 ettaro e 100 mt di terreno, per lo più pianeggiante. Da adesso, è prevista la corretta manutenzione per garantire il ripristino del manto verde e la fioritura, fonte di nettare e polline fondamentali per la vita delle api e degli altri insetti impollinatori.

«Si tratta di un progetto sperimentale che mira a valorizzare un luogo che nell’immaginario comune è visto come “un problema” ma che vogliamo trasformare in risorsa attraverso la promozione della biodiversità e la creazione di oasi fiorite per le api e altri insetti impollinatori- spiega l’Assessore all’Ambiente Michela Glorio- questo progetto ha visto la partecipazione di numerosi interlocutori, innanzitutto l’Associazione La Confluenza che, sulla scia degli interventi fatti negli anni a favore delle api e degli insetti impollinatori, ha costituito, insieme al consorzio apistico di Macerata, un valido supporto tecnico nell’ideazione e implementazione del Progetto; l’Astea, che come ente gestore dell’area, si è fatto promotore di un modello di sviluppo sostenibile con ricadute ambientali e sociali, positive per la salvaguardia dell’ambiente, e la Ditta Michele Pirani che ha eseguito i lavori con professionalità e scrupolosità».

L’Amministratore Delegato Fabio Marchetti, ricorda come «il progetto rientri nelle politiche di sostenibilità adottate dal gruppo e sia in linea con le soluzioni di Green Economy ed Economica Avviato il progetto di riqualificazione dell’ex discarica di Via Striscioni».