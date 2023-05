Ex convento, il Comune affitta i locali: come visitarli e partecipare al bando

BELVEDERE OSTRENSE - Il Comune di Belvedere Ostrense iassegna in locazione commerciale i locali al piano terra dell’edificio di proprietà comunale “Ex Convento delle Clarisse” situati in via Vannini 11.

Le condizioni sono indicate nel bando di gara che è già stato pubblicato e consultabile sul sito istituzionale dell'ente. Nel bando sono riportate anche le modalità di partecipazione alla procedura di gara. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 9,30 di lunedì 22 maggio 2023. L’apertura delle buste si terrà in pubblica seduta il giorno 23 maggio 2023 alle ore 15,00 presso la sala Consiliare sita al secondo piano del Municipio di Belvedere Ostrense.

Le visite presso l’immobile potranno essere effettuate con l’accompagnamento di un dipendente comunale, con appuntamento da concordare con l’ufficio tecnico. Per informazioni contattare Emanuela Gianangeli - tel 0731/617003 – 331/6940909.