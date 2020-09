Al Festival Pergolesi Spontini con mamma e papà, eventi a misura di bimbo

JESI - È una rassegna musicale a misura anche di famiglie con bambini il XX Festival Pergolesi Spontini che va in scena fino al 4 ottobre tra Jesi e Maiolati Spontini, con 13 appuntamenti di cui tre dedicati ai più piccoli.

Il primo evento sarà domenica 13 settembre nel centro storico della città di jesi, con “Il Giovane Pergolesi”, una caccia al tesoro in musica, dedicata a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni, per scoprire l’opera del grande compositore di Jesi, liberamente ispirata al testo di Lorenzo Fiorito (edito da Adagio Sonoro e disponibile presso la libreria Gira & volta di Jesi) ed in collaborazione con Tree Park. I brani pergolesiani saranno eseguiti dai Solisti della Scuola Musicale G.B. Pergolesi di Jesi: al flauto Michele Di Pietropaolo e Arnau Mazzarini, al violino Giacomo Abiusi, Tommaso Scarponi e Riccardo Lunardi, alla chitarra Nicola Gagliardi.

Due i turni di gioco, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Appuntamento di fronte al Teatro Pergolesi in Piazza della Repubblica, mezz’ora prima dell’inizio della caccia al tesoro. Nella caccia al tesoro in musica, i bambini sono invitati a seguire la mappa, scoprire gli indizi, risolvere gli enigmi, mentre la musica li accompagnerà alla scoperta di Giovanni Battista Pergolesi. Ci sarà anche un premio finale a sorpresa per tutti! Il percorso sarà all’interno del Centro storico di Jesi (mai al di fuori delle mura). I bambini partecipanti saranno divisi in squadre ed ogni squadra sarà accompagnata da un educatore di Tree Park. L’evento rispetta tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid. Quota di partecipazione € 5.

Sabato 19 settembre, in prima assoluta, alle ore 17 al Teatro Spontini di Maiolati, va in scena “L’incredibile storia di Lino e Viola”, nuova commissione del Festival Pergolesi Spontini in coproduzione con Atgtp Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata per avvicinare la musica classica al pubblico più giovane; con testi e regia di Simone Guerro, nuove musiche appositamente composte da Cristian Carrara, i musicisti del Time Machine Ensemble e l’attrice Daria Paoletta, va in scena una storia fantastica, dedicata alla nascita del violino. Per la realizzazione delle video-scenografie si ringrazia il Dipartimento di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Martedì 22 settembre ore 17, al Teatro Pergolesi, va in scena “Il Gruffalò”, musical dedicato a tutta la famiglia, con la regia di Manuel Renga, protagonista il celebre personaggio creato da Julia Donaldson e Axel Scheffler, in una produzione di Fondazione Aida di Verona, Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, Teatro Stabile Veneto, in collaborazione con Bernstein School of Musical Theater di Bologna, Coordinamento Teatrale Trentino. I biglietti per questo spettacolo sono già esauriti.