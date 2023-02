Eventi sportivi di rilevanza strategica, la Giunta approva l'elenco e stanzia i fondi

La Giunta ha approvato l’elenco degli eventi sportivi di importanza strategica che favoriscono la promozione turistica e rafforzano la capacità attrattiva della Regione Marche per l’anno 2023. “Lo sport rappresenta un veicolo di promozione" sottolinea l’assessore Chiara Biondi, che aggiunge: "La Regione continua a promuovere e finanziare eventi sportivi di rilevanza che determinano ricadute sul territorio e incidono sull’immagine positiva delle Marche. Nella consapevolezza che Sport e Turismo, insieme, possono valorizzare e far conoscere al meglio la nostra regione nelle sue eccellenze”.

“Abbiamo definito una serie di manifestazioni sportive dall’importanza strategica – spiega inoltre l’assessore – in condivisione con il Comitato Regionale per lo Sport anche per le manifestazioni di rilievo afferenti a discipline paralimpiche. Insieme, continuiamo a promuovere lo sport e le attività motorio-ricreative in genere quale strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, per il miglioramento degli stili di vita individuali e collettivi e lo sviluppo delle relazioni sociali e dell’integrazione interculturale”. La dotazione finanziaria, pari complessivamente a 232.000 euro, verrà suddivisa tra le manifestazioni realizzate da Associazioni e Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, quelle realizzate dalle Federazioni Sportive associate CONI/CIP e le manifestazioni realizzate dagli Enti Locali.