Via libera della giunta al supporto del Comune per gli eventi sportivi clou di maggio e giugno

ANCONA - Numerose le iniziative e gli eventi di carattere sportivo in programma nel prossimo periodo, alle quali l'Amministrazione comunale ha deciso di dare il proprio sostegno, logistico, organizzativo ed economico, al fine di contribuire alla crescita della cultura sportiva e di solidarietà nel territorio e in alcuni casi della sua immagine turistica. In particolare, nella seduta odierna, la giunta ha accolto le richieste da sostenere, in misura diversa a seconda della portata dell'evento:

- La IX edizione del “Trofeo del Cuore” in programma il 27 maggio allo Stadio del Conero, in memoria di Federico Frezzotti, il giovane studente venuto a mancare anni fa a seguito di incidente stradale. La partita è organizzata dalla associazione Ragazzi e Amici del Galilei.

- La VII edizione del "Gran Premio Città di Ancona-Moto d'acqua" in programma nelle acque antistanti il porto turistico di Marina Dorica il 7-8-9 giugno (dalle ore 9 alle 18). L’evento, che verrà pubblicizzato a livello nazionale, richiamerà circa 100 atleti ad Ancona, che gareggeranno in 13 classi diverse.

- Il III Torneo “Città di Ancona”, organizzato dall'Associazione calcistica Nuova Folgore ASD che si terrà dal 10 al 25 giugno allo stadio di Collemarino (dalla ore 17 alle 22). Impegnerà diverse categorie, dagli esordienti in avanti, con l'obiettivo di fare divertire bambini e ragazzi attraverso il gioco del calcio. Premiazioni finali per ogni categoria.

- L’evento sportivo "Ferrari e non solo", organizzato dal Club Auto Moto storiche Ancona per il 22 giugno in piazza Roma, dalle ore 15 in poi. Un raduno che non mancherà di appassionare cultori e cittadini attorno al noto marchio sportivo italiano e che sarà preceduto da un incontro in Municipio dedicato alla storia della Ferrari e del suo fondatore. Il corteo delle auto proseguirà la sua corsa sulla Riviera del Conero.