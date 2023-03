Primavera di sport: tutti gli appuntamenti di aprile ad Ancona

ANCONA - Diversi gli appuntamenti legati allo sport in città, nel mese di aprile, che il Comune di Ancona ha patrocinato. Si comincia con “Buonasera Marche Show – Sport e Oncologia” che si svolgerà il giorno 1° aprile 2023presso la Sala Coni di Ancona dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Il talk show presentato da Maurizio Socci per sostenere i malati oncologici e le loro famiglie con il principale scopo di sensibilizzare la cittadinanza ed informarla grazie al progetto “Atleti al tuo fianco” con il quale le società sportive cittadine potranno supportare la mission dello IOM. La A.S.D. Club Scherma Ancona organizza la “2^ Prova Under 14 Gran Prix Kinder Joy of Moving FM-FF individuale” che si terrà il 15 e 16 aprile 2023 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 al Palaindoor.

La Ass. Ginnastica Giovanile Ancona A.S.D. organizza la ”Gara Regionale Ginnastica per Tutti” che si svolgerà il 15 e 16 aprile 2023 - sabato dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e domenica dalle ore 9,00 alle ore 12,30 al Palaprometeo.

La A.S.D. Pugilistica Dorica 2006 organizza manifestazione Pugilistica che si terrà il 15 e 16 aprile 2023 dalle ore 14,30 alle ore 20,30 presso il Palabrasili.

Si prosegue con la “Gara di apnea dinamica” organizzata dalla Komarosche si svolgerà il 16 aprile 2023 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 presso la Piscina Savio.

La Fipav Comitato Regionale Marche organizza “VOLLEY S3 in Piazza” il 17 aprile dalle ore 8,00 alle ore 18,00, in piazza Pertini con la finalità di promuovere nelle scuole gli Europei di Pallavolo Seniores in programma ad agosto - settembre 2023 in Italia nelle città che ospiteranno la tappa della manifestazione continentale. La manifestazione vedrà il coinvolgimento di circa 1.500 alunni.

Il “Raduno Fiat 500 Ancona – raduno Nazionale ” si svolgerà il 23 aprile 2023, tra le 8.00 e le 13,00 con partenza da Piazza Roma (lato del Rettorato) con un giro panoramico della città e della Riviera del Conero

La Asd Quintabikers organizza la “Quinta Short Ancona” che si terrà il 29 aprile 2023 dalle ore 13.00 alle ore 20.00 presso l’impianto sportivo di via Cambi. La gara che interessa i giovani dai 4 ai 12 anni è organizzata al fine di incentivare l'uso della bici a scopo sportivo

Infine con la “Gara Internazionale circuito Cret” organizzata dalla A.S.D. Picchio Verde appuntamento il 29 aprile 2023 dalle ore 8,00 alle ore 16,00 con segreteria e arrivo presso la Mole Vanvitelliana, partenza presso il Parco della Cittadella all'uscita del Maneggio omonimo.