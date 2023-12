Effetto eventi di Natale: crescono gli acquisti e per Capodanno prenotazioni in aumento

ANCONA- Solo ieri 5mila persone hanno visitato il presepe vivente al porto antico, durante queste festività i commercianti hanno registrato in media un 10% in più di acquisti rispetto allo scorso anno, le strutture alberghiere segnalano in media un +20% di prenotazioni per Capodanno. Una risposta agli eventi organizzati per queste festività che soddisfa l’Amministrazione Silvetti. «Il cartellone di Natale sta andando molto bene, ci sta regalando belle soddisfazioni - dichiara l’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio - ed i dati che ci forniscono operatori economici e associazioni di categoria lo confermano. A partire da settembre abbiamo dimostrato che Ancona è in grado di organizzare grandi eventi e di accogliere migliaia e migliaia di persone. Avevamo promesso una città più viva ed è quello che sta avvenendo. Questa amministrazione ha acceso un meccanismo che ha cambiato la percezione dei marchigiani rispetto al capoluogo e i dati che ci arrivano in questi giorni vanno in questa direzione. Un impegno che abbiamo rispettato con la città, con i cittadini e con tutta la regione».

Grandi eventi che comportano uno sforzo economico soprattutto, oltre al cachet degli artisti, per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza. «Gli sforzi economici sono un investimento - afferma Eliantonio - perché i grandi eventi sono leva per di sviluppo per turismo e attività economiche. Ieri, ad esempio, a vedere il presepe vivente al porto antico c’erano persone da San Benedetto e da L’Aquila. Ancona sta brillando grazie alle progettualità che abbiamo messo in campo. Dopo sei mesi la città è sicuramente più attrattiva».