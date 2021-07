Euro 2020, Acquaroli: «Al lavoro per un evento con Mancini»

Dopo la vittoria degli Azzurri agli europei il presidente Francesco Acquaroli insieme alla Giunta regionale ha fatto sapere di essere al lavoro per organizzare un evento con il ct della nazionale Roberto Mancini, scelto nei mesi scorsi come testimonial delle Marche.

Non ci sono ancora dettagli specifici sul progetto. Il governatore ha dichiarato: «Siamo contenti di avere un'opportunità di festeggiare insieme a lui questo successo straordinario per la nostra Nazionale che è anche un'iniezione di fiducia per il Paese che vuole ripartire e il riscatto che cerchiamo con la nostra regione». Poi aggiunge a chi gli domanda se parteciperanno anche i giocatori della nazionale: «Per ora non ci sono ipotesi sul tavolo - conclude Acquaroli - Cerchiamo di organizzare un momento nel rispetto delle precauzioni anti-Covid per condividere questo successo».