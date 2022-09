“L’Europa che vorrei”, convegno al palazzo della Regione 

ANCONA - Si svolgerà domani, venerdì 16 settembre, presso la Sala Li Madou della Regione Marche (Palazzo Li Madou) - a partire dalle ore 9.30 - l’evento “L’Europa che vorrei”. L’iniziativa è promossa dallo EUROPE DIRECT Regione Marche e dal Comune di Montemarciano, con il patrocinio della Regione Marche e della Provincia di Ancona e in collaborazione con la Commissione Europea - Rappresentanza in Italia. L’evento festeggia i 15 anni di gemellaggio tra il Comune di Montemarciano e quello tedesco di Höhenkirchen-Siegertsbrunn, con la partecipazione delle delegazioni degli altri Comuni gemellati con Montemarciano: Quincy Sous Sénart (Francia), Sinj (Croazia) e Saue (Estonia). I gemellaggi si inquadrano nel nuovo Programma europeo CERV “Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori” 2021-2027, con il quale l’UE finanzia progetti volti a contribuire alla conoscenza della storia e dei valori europei, e incoraggiare la partecipazione civica e democratica dei cittadini a livello comunitario.



Il programma del mattino prevede i saluti istituzionali di rappresentanti della Regione Marche e del sindaco di Montemarciano Damiano Bertozzi. Seguiranno gli interventi di Massimo Pronio, responsabile comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; della Prof.ssa Marta Cerioni - Università Politecnica delle Marche, che parlerà del futuro dell’UE e degli strumenti di democrazia partecipativa messi in campo dall’UE; del Prof. Claudio Cimarossa - Università Europea di Roma, che tratterà degli investimenti della BEI (Banca Europea degli Investimenti) a favore degli enti locali. La mattinata si concluderà con un contributo delle delegazioni tedesca, francese, croata ed estone. Il programma proseguirà poi nel pomeriggio con la presentazione di alcune reti europee presenti nel territorio regionale.





L’evento sarà un’occasione per far conoscere le tante iniziative e azioni che l’Europa già da tempo ha messo in campo per un coinvolgimento e una partecipazione sempre maggiori alla vita democratica dell’UE, ma anche quanto l’Europa sia vicina ai cittadini e ai territori attraverso la presenza delle tante reti di informazione e assistenza dell’Unione europea presenti nella nostra regione. Perché una corretta informazione e la presenza fisica nei vari territori sono la migliore risposta e l’antidoto più efficace all’euroscetticismo. Sarà altresì l’occasione per riflettere e approfondire il discorso ufficiale della presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen (SOTEU) del 14 settembre.