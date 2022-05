Concorrenza illecita, Estra denuncia raggiri e invita alla massima attenzione

ANCONA- Nuove segnalazioni da parte di clienti gas e luce di Estra sul comportamento scorretto adottato da operatori nazionali dell’energia che, pur di acquisire il cliente, si spacciano per operatori della stessa Estra. Alcuni clienti hanno segnalato di aver ricevuto telefonate di soggetti che chiamano da numeri non riconducibili a nessun operatore, preannunciano la visita di un incaricato per la modifica delle tariffe in essere, il quale propone, invece, offerte commerciali per conto di altri fornitori che non hanno alcuna relazione con alcuna società del Gruppo Estra. Altri clienti invece denunciano di un’attività porta a porta fatta da persone che si presentano come la non meglio specificata “società nazionale del gas” che li ha inviati a verificare se è stato applicato lo sconto in bolletta, salvo poi proporre un contratto di fornitura.

L’azienda ha invitato i clienti che fossero contattati telefonicamente da sedicenti operatori Estra ad appuntare o registrare il numero chiamante, nonché a verificare l’origine del contatto sul sito dell’Autorità Garante per le Comunicazioni (Agcom). Inoltre la stessa azienda informa che il personale incaricato dall’azienda, si presenta sempre con un tesserino di riconoscimento con foto e nominativi dei venditori, che possono recarsi presso le abitazioni e i negozi. Tali nominativi sono regolarmente comunicati alle Questure di competenza.