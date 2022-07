Spiaggia e chef stellati, presenze moltiplicate in Riviera nell’estate 2022

SENIGALLIA- La spiaggia, il mare ma anche la cucina stellata. Nelle Marche, in particolare tra Senigallia e Ancona, l’estate 2022 sta lasciando in eredità un’importante verità: i turisti, oltre alle meraviglie del Conero e della Riviera, sono attratti dalla grande cucina. Le presenze, in questo senso, risultano decisamente moltiplicate sotto tutti i punti di vista e sono sempre di più i vip che hanno scelto di trascorrere le loro vacanze, o parte di esse, sul nostro territorio.

Mauro Uliassi, Moreno Cedroni e Paolo Brunelli restano al top delle preferenze ma non mancano anche proposte più easy, soprattutto per quel che concerne la cucina etnica e di altri paesi. Il Sushi su tutti. Le cucine stellate, parafrasando il report di Federalberghi, hanno incuriosito e in qualche modo accelerato anche un processo, partito da qualche tempo, che ha decretato la fine della pensione completa in albergo.

Alcune strutture, in questo senso, hanno deciso di modernizzarsi offrendo nel pacchetto di proposte anche percorsi o esperienze di degustazione presso i vari ristoranti stellati del territorio.