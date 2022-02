L’estate che arriva, segnali di normalità: scattano le prime prenotazioni

ANCONA- Dopo due anni, duri, di pandemia, l’estate 2022 potrebbe essere realmente la prima del post-Covid. In questo senso le prime prenotazioni per giugno, luglio e agosto stanno già arrivando nei centralini delle strutture ricettive extralberghiere come confermato anche da Marco Dardani di NonSoloBooking, attività leader del territorio per i servizi di consulenza, assistenza e sostegno a tutti gli operatori del turismo extra-alberghiero:

«Siamo a fine febbraio e l’estate è davvero dietro l’angolo, soprattutto per chi gestisce strutture ricettive extra-alberghiere. Di fatto iniziano ad arrivare le prime prenotazioni per la stagione estiva, soprattutto nelle zone di mare. Ma non solo dai, possiamo pensare che i primi contatti e la richiesta di informazioni che riceviamo ogni giorno possano far pensare a una ripartenza. E questo fa ben sperare.

La fine della pandemia è quindi un incentivo in più a rimettersi in viaggio: «Sicuramente anche la possibilità di “un fine stato di emergenza” ha la sua rilevanza nella voglia di viaggiare e prenotare le proprie vacanze. Per tutto questo, per gli host è il momento giusto per rimboccarsi le maniche e organizzare al meglio le strutture ricettive per accogliere i turisti. Lavorando in questo settore ci occupiamo dell’organizzazione, del noleggio biancheria e di offrire la migliore consulenza. Come noi però, anche le amministrazioni territoriali devono organizzarsi promuovendo eventi in sicurezza, accessibilità al mare per tutti (evitando i disagi e malcontenti degli ultimi due anni). Siamo tutti desiderosi di tornare alla normalità e iniziare dal turismo potrebbe essere un buon punto di partenza per la ripresa.