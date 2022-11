"S'avanza uno strado soldato", la protesta delle caserme in un libro

Mercoledì 23 novembre alle ore 18, presso la sede di “Un’altra idea di citta”, Piazze Medaglie D’Oro, verrà presentato il libro “S’avanza uno strano soldato” dove per la prima volta si ricostruisce la storia del movimento che negli anni Settanta fu protagonista nelle caserme italiane.

La saggistica dedicata al decennio 1968/78, che negli anni si è occupata di indagare i movimenti di protesta sorti in Italia durante quella particolare stagione politica, si è soffermata principalmente sulle mobilitazioni studentesche e operaie, nonché sulla storia del movimento femminista, trascurando sostanzialmente le dinamiche che interessarono, nello stesso periodo, le forze armate e in particolar modo l’esercito.

Il libro “S’avanza uno strano soldato – il movimento per la democratizzazione delle forze armate 1970/1977”, di Deborah Gressani, Giorgio Sacchetti e Sergio Sinigaglia, edito da Derive e Approdi, vuole colmare, seppur in maniera parziale e senza pretese di completezza, tale lacuna. Il tentativo è di offrire, per la prima volta in maniera organica, un quadro delle lotte che interessarono le caserme italiane a partire dal 1970 e che innescarono un movimento capace di relazionarsi, seppur per un lasso di tempo breve, con altri settori della società, tanto da farsi promotore, il 4 dicembre del ‘75, di una giornata di mobilitazione nazionale.

Un movimento che si sviluppò su tematiche legate alle dure condizioni materiali, nonché rivendicando la necessità che i diritti sanciti nella nostra Costituzione fossero garantiti nella struttura militare, cioè in un contesto ancora autoritario dove i giovani di leva erano esposti a soprusi e umiliazioni. Il testo verrà presentato mercoledì 23 novembre alle 18, presso la sede di “Un’altra idea di citta”, Piazze Medaglie D’Oro. Interverranno Loris Campetti, giornalista, Pietro Rinaldo Fanesi, storico, coordinerà l’incontro Sergio Clementi Zampini. Per gli autori sarà presente Sergio Sinigaglia.