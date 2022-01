L'Esercito tra i giovani marchigiani nei Centri Commerciali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Il Comando Militare Esercito “Marche” di Ancona ha condotto nelle settimane scorse, presso alcuni importanti e frequentati centri commerciali delle province marchigiane - da Ancona ad Ascoli Piceno - una serie di attività informative e promozionali in favore dei giovani interessati a conoscere più da vicino la realtà dell’Esercito. Nel corso degli incontri, il personale degli infoteam ha fornito informazioni utili riguardanti l’arruolamento in generale nella Forza Armata, l’offerta formativa disponibile, le modalità di accesso all’Accademia Militare in Modena e alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito in Viterbo, nonché i percorsi da seguire per intraprendere la carriera da Graduato. Sono state inoltre illustrate le fasi che permettono il conseguimento dei diplomi di laurea di primo livello e delle lauree magistrali e l’arruolamento come Ufficiali a “Nomina Diretta” e della “Riserva Selezionata”. Gli incontri hanno suscitato notevole curiosità tra il pubblico, a dimostrazione dell’interesse e dell’attenzione per il mondo militare e per le opportunità lavorative offerte dall’Esercito. Il Comando Militare Esercito “Marche”, posto alle dirette dipendenze del Comando Forze Operative Nord di Padova, conduce attività legate alla promozione sul territorio della Regione e con esse intende contribuire all’orientamento professionale dei giovani, in particolare dando supporto a coloro che si avvicinano con interesse alla Forza Armata.