Esche killer, le autorità chiedono l’aiuto dei cittadini: «Allarme in tutta Ancona»

Proseguono in modo intenso le indagini della Polizia Locale sull’esche killer (wurstel con chiodi) destinati ai cani. Al vaglio degli inquirenti ci sono soprattutto le modalità che, in questo caso, tendono ad escludere un qualcosa di localizzato solo in una zona ma di diffuso in tutta la città. Quanto rilevato a Brecce Bianche, al Rione Adriatico e a Passo Varano non porterebbe ad escludere nessuna pista, nemmeno quella che porterebbe all’azione di più malintenzionati e non uno solo come avvenuto in passato:

«Al momento non posso comunicare niente – ha dichiarato il comandante della Polizia Locale Liliana Rovaldi - Queste situazioni, purtroppo, si stanno verificando troppo spesso in passato non succedeva così. Invitiamo, tutti, alla prudenza e quando vengono portati fuori i cani per quanto possibile bisogna cercare di tenerli vicini. Non è una cosa localizzata in alcune zone, l’allarme sta riguardando tutta la città. Di cosa abbiamo bisogno? Delle segnalazioni da parte dei cittadini. Appena si nota qualcosa di strano non bisogna esitare ad informare le autorità».